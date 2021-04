MORRE NESTE SÁBADO A MÉDICA CARDIOLOGISTA CONCEIÇÃO PRUDENTE









03/04/21 - 14:52:00

Morreu neste sábado (3), a médica cardiologista Maria da Conceição Ramos Prudente, conhecida entre os amigos por “Ceiça”, aos 70 anos. Ela estava internada há 40 dias no Hospital Primavera após complicações causadas pela covid-19.

A família da Dra. Conceição Prudente emitiu uma nota:

“A família desolada sofre com a precoce partida da competente médica Dra. Maria Da Conceição Ramos Prudente, nossa inesquecível e querida Ceiça.

Nasceu no dia 06 de julho de 1950, filha do casal José Arivaldo (Zeca) e Lúcia Prudente. Aplicada aluna do Colégio do Salvador e do Atheneu despertou desde cedo a vocação para a Medicina, especializou-se em Cardiologia no Instituto Dante Pazanezzi em São Paulo e ao retornar fundou a clínica “ MEDICINA SANTO ANDRE”, onde exerceu sua profissão por mais de 40 anos. Estabelecia uma relação com seus pacientes que transcendia as consultas. Se doava completamente ao próximo e à sua família.

Sempre ativa e inquieta, fazia planos para muitas viagens, estudar piano e fazer vestibular para cursar Arquitetura. Sua chácara, no Mosqueiro, era o ponto de reunião da família.

Que ela fará muitas consultas no Céu.

O firmamento ganha mais uma estrela luminosa.

Agradecemos penhoradamente as inúmeras orações, ao Hospital Primavera, ao seu colega e amigo Dr. Wagner, ao Dr. Ricardo, a sua querida amiga Dra. Celi, ao Dr. Jonas, ao Dr. Fabricio, ao Dr. Almiro, ao seu sobrinho Dr. Savio e demais médicos, plantonistas, enfermeiras e todos que deram tanto amor e cuidados em todo o período de seu longo internamento.

Até breve Ceiça!

Você estará sempre em nossos corações !!!

Joseluci , Jorge , Aninha , Tereza , Ilsa Prudente , cunhados , demais sobrinhos e sobrinhos netos”.