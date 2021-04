Operação tapa buraco é realizada em povoados no município de Propriá









03/04/21 - 08:59:33

O Prefeito de Propriá, Valberto Lima, junto com o vice-prefeito Rafael Sandes, esteve na tarde desta quinta-feira, 1°, acompanhar o início da operação tapa-buraco na rodovia do povoado Boa Esperança, seguindo em direção a São Miguel. A medida atende a uma reivindicação antiga feita pelos moradores dos povoados à Prefeitura Municipal de Propriá, que está sendo realizada em parceria com o Governo do Estado.

O serviço tem como objetivo garantir mais segurança aos condutores e pedestres da zona rural do nosso município. O pedido foi solicitado ao Governo de Sergipe por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), para a manutenção da malha viária da Rodovia SE-427, que liga São Miguel à Rodovia SE-200.

“Esperamos que, com esses serviços, sejam minimizados os transtornos desta pista relevante para o desenvolvimento econômico dessa região, facilitando ainda mais o escoamento da produção de arroz, o tráfego de mercadorias e a circulação de veículos. O trabalho é incessante em prol de ofertar uma melhor qualidade de vida para os propriaenses”, destacou o gestor.

Estiveram presentes assessores, coordenadores, engenheiros e os Secretários Municipais Luã Vieira (Gabinete e Comunicação Social), Raphael Luckmann (Meio Ambiente) e Marcos Graça (Infraestrutura, Serviços Urbanos e Habitação).

Fonte e foto assessoria