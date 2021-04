PMA APLICA 4.521 DOSES NO FERIADO E ULTRAPASSA 10% DA POPULAÇÃO VACINADA









03/04/21 - 08:03:10

Para dar continuidade à vacinação contra a covid-19 na capital, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), organizou um amplo esquema de imunização na capital, que possibilitou 4.521 aplicações somente neste feriado da Sexta-Feira Santa, 2. Com isso, Aracaju atinge a marca de 10,3% da população vacinada, que é superior às médias nacional (8,78%) e estadual (8,2%).

Durante todo dia, o município manteve 85 salas de vacina abertas em 39 Unidades Básicas de Saúde (UBS), quatro pontos de apoio, além do drive thru para idosos e profissionais de saúde. Além disso, a SMS contou com apoio de 30 estagiários e dez professores preceptores do curso de Enfermagem da Uninassau.

“Além dos pontos de apoio, decidimos manter todas as 39 UBSs abertas, pois hoje ampliamos a faixa etária para sessenta e sete anos que, de acordo com a estimativa do IBGE [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística], engloba cerca de nove mil pessoas. Estamos nos esforçando muito, pois precisamos avançar nessa segunda fase, principalmente para tentar diminuir a entrada dessas pessoas nos leitos de hospitais, visto que é acima dos 60 anos onde há maior registro de óbitos”, pontua a secretária da SMS, Waneska Barboza.

O senhor Petrúcio Luiz Rodrigues, de 67 anos, foi um dos imunizados durante o feriado, e reconhece o trabalho de organização da Prefeitura para agilizar a imunização do público que integra as primeiras fases do plano vacinal.

“Desde o primeiro ponto de parada do drive achei muito bem organizado, Aracaju está de parabéns. Todos foram muito atenciosos e dedicados, e se depender dessa dedicação não vai faltar vacina para ninguém, estou muito feliz”, comemorou.

Números

Ao longo do dia, a movimentação nas 39 UBSs, nos quatro pontos de apoio e no drive thru, montado no Parque Augusto Franco (Sementeira), foi maior no período da manhã, mas manteve uma boa constância ao longo do dia.

Nas unidades básicas e nos quatro pontos de apoio (localizados no Colégio Brasil, na Atalaia; na Igreja Batista, no Orlando Dantas; no Colégio CCPA, no Jardins e na Estação Cidadania Esporte, no Bugio), 3.431 idosos a partir de 67 anos receberam a vacina.

Já o drive foi responsável pela imunização de 1.083 pessoas tiveram a chance de tomar a vacina contra a covid-19, dentre os quais 941 eram idosos a partir de 67 anos e 142 eram profissionais de saúde.

Maria das Graças de Souza Faro foi uma das vacinadas no ponto do CCPA. Com 67 anos de idade, ela não esconde a alegria de finalmente ter a chance de ter tomado o imunizante. “Foi um espetáculo ter tomado essa vacina. Agora me sinto mais segura e, com fé em Deus, daqui a três meses voltarei para tomar a segunda dose”, garantiu.

Felicidade compartilhada por dona Josefina de Almeida, 67 anos, que procurou a UBS Augusto Franco após ter mantido à risca o isolamento social. “Estou feliz da vida. Estava há um ano sem sair de casa e essa vacina para mim é uma garantia de que no futuro poderemos sair novamente. A organização daqui estava maravilhosa”, elogia.

Emocionada, dona Eunice Santos da Silva, de 67 anos, afirma que já não aguentava de tanta ansiedade por estar mais perto de realizar um sonho. “Essa semana toda eu estava emocionada só pela espera da vacina. Até a segunda dose continuarei tomando os cuidados, usando minha máscara, lavando bem as mãos, evitando sair de casa. Mas com fé em Deus, um dia a gente ainda vai realizar esse sonho de poder nos abraçarmos todos novamente”, deseja.

Final de semana

Neste final de semana, já poderão ser vacinados idosos de 66 anos. No Sábado de Aleluia, dia 3, idosos nascidos entre abril a setembro de 1954. E no Domingo de Páscoa, dia 4, idosos nascidos entre outubro a dezembro de 1954 e janeiro a março de 1955. Nos dois dias, estarão abertas as UBSs Augusto Franco (Farolândia); Francisco Fonseca (18 do Forte); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); José Calumby (Jardim Centenário) e Marx Carvalho (Ponto Novo), das 8h às 16h, exclusivamente para vacinação contra a covid-19.

Além das cinco UBSs, o drive thru também estará em funcionamento nos dois dias, das 8h às 17h, para imunizar idosos e profissionais que fizeram o cadastro no portal VacinAju e já receberam o código de validação.

Para a vacinação nas UBS, não é necessário fazer cadastro. Basta comparecer portando o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para quem não tiver o cartão, um documento com foto, CPF e comprovante de residência atualizado são suficientes para garantir a dose.

Fonte e foto AAN