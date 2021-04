Secretaria de Estado da Saúde divulga 15ª lista de convocados do PSS

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) publicou a 15ª lista de convocados do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 01/2020. A apresentação dos candidatos inicia na próxima segunda-feira, 5, das 8h às 11h30, e das 13h30 às 16h30, no Centro Administrativo da Saúde (CAS), e segue até às 11h30 da sexta-feira, 9. Os aprovados irão atuar nas unidades da Rede Estadual de Saúde.

Ao se apresentar, os candidatos deverão portar as documentações anexadas no ato da inscrição para análise presencial, sendo que os documentos devem ser conforme a categoria pleiteada. Além disso, cada candidato deve levar a própria caneta para registrar a assinatura. A ideia é evitar ao máximo o compartilhamento de itens e, com isso, reduzir o risco de contágio da Covid-19. O candidato não deve comparecer ao chamamento com roupas privativas.

Nesta lista estão sendo chamados cerca de 2085 profissionais das seguintes categorias: enfermeiro generalista e enfermeiro obstétrico e técnico de enfermagem . Clique aqui e confira a 15ª lista do PSS.