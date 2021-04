SEJUC INFORMA QUE VISITAS EM PRESÍDIOS SERÃO RETOMADAS NESTA SEGUNDA-FEIRA, 5









03/04/21 - 09:39:53

O sistema prisional retornará à fase laranja do Plano de Contingência elaborado pelo Comitê da Secretaria da Justiça, do Trabalho e da Defesa Social (Sejuc). Com isso, os internos voltam a ter o recebimento de uma visita social a cada 15 dias. O visitante deverá levar consigo uma máscara reserva, além da que estiver fazendo o uso no momento da visita. A fase laranja passa a valer a partir desta segunda-feira, 5.

O secretário Cristiano Barreto destacou que nas unidades prisionais de Sergipe não consta nenhum interno com sintomas da Covid-19 ou que esteja internado, havendo apenas dois servidores da Sejuc que encontram-se sendo monitorados, conforme os dados repassados pela Coordenação de Saúde, assim como também com o constante diálogo e orientação da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Ainda de acordo com a Sejuc, as equipes de saúde continuam em alerta e realizando o controle de aferição de temperatura na entrada das unidades prisionais, por meio de termômetro digital, previamente distribuído, assim como exigindo e conscientizando sobre a lavagem de mãos, uso de máscara e do álcool em gel, além do distanciamento social.

Fonte: Sejuc