Vereadores de Umbaúba parabenizam ação de retomada do plano de vacinação









03/04/21 - 08:56:29

Vereadores de Umbaúba realizaram esta semana, a 10° sessão ordinária de 2021. Na sessão, foi lida ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade dos presentes. Os vereadores aprovaram indicações e discutiram propostas com objetivo de trazer melhorias para a população do Município.

O primeiro orador da sessão foi o vereador Moisés Augustinho (CIDADANIA), que subiu à tribuna e parabenizou a gestão municipal pela retomada do plano de vacinação. “Fico muito feliz que o nosso município retomou o plano de vacinação, diria que numa velocidade muito boa. Estamos vacinando as pessoas a partir de 67 anos, daqui a alguns dias todos os grupos prioritários estarão vacinados. Então é muito importante a vacinação que hoje é, sem dúvidas, a melhor forma de controlarmos essa pandemia que está prejudicando tanto a economia e, principalmente, o mais importante, levando a vida de muitas pessoas queridas”, destacou.

Durante a sessão, os vereadores votaram a indicação n°. 47/2021, que solicita ao Poder Executivo pavimentação para a rua João Paulo II. “Essa indicação é uma solicitação dos moradores. A rua é mais conhecida como ‘Rua do Divino Pai Eterno’, que é localizada nas proximidades da rua da Baia. É uma rua bastante arborizada, muito ampla, tem uma largura expressiva, o ideal para fazer uma avenida. O objetivo do gestor, Humberto Maravilha (MDB), é que, até o término do seu mandato, 90% das ruas do município estejam pavimentadas. Então, baseado nessas obras que vem sendo feitas não só na zona urbana, como na rural, fez com que eu colocasse a indicação para votação”, explicou o vereador Silveira da Matinha (MDB).

A próxima sessão será realizada na terça-feira, 06 de abril, às 10h. A população poderá acompanhar virtualmente pelas redes de comunicação da Casa, no Facebook e Instagram, através do endereço virtual: @camaramunicipaldeumbauba.

Foto e texto: ASCOM/CMU