MORRE DE COVID-19 NESTE DOMINGO O POLICIAL CIVIL GENIVAL SANTANA









04/04/21 - 21:37:07

O policial civil de Sergipe Genivaldo Santana, 57 anos, morreu na tarde deste domingo (04), vítima de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado no Hospital de Cirurgia, onde fora entubado já alguns dias e não resistiu.

O policial era lotado na 1ª Delegacia Metropolitana ( 1ª DM), no Conjunto Leite Neto em Aracaju. O delegado-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, e demais colegas lamentam a morte do colega e se solidarizam com familiares e amigos.

O horário e local do velório e sepultamento estão sendo definidos pela família. Ele deixa esposa e três filhos. O policial Genivaldo Santana é irmão do radialista e ex-vereador por Aracaju, Jailton Santana .