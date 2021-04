CPTRAN REGISTRA DOIS ACIDENTES DE TRÂNSITO COM CONDUTORES ALCOOLIZADOS









04/04/21 - 07:44:11

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) registrou dois acidentes de trânsito envolvendo condutores sob o efeito de bebidas alcoólicas em Aracaju. A primeira colisão aconteceu no bairro São Conrado, já a segunda na rua Urbano Neto, no bairro Coroa do Meio. Em ambos os acidentes, houve condução de condutores à delegacia. Os casos ocorreram nessa sexta-feira, 2.

A primeira colisão ocorreu por volta das 16h no bairro São Conrado. O acidente envolveu um veículo de modelo Celta e outros dois que estavam estacionados – uma Ranger e um Cruze. Não houve vítimas e o condutor do Celta realizou o teste do etilômetro, obtendo resultado de 1,08 mg/L. Ele foi conduzido à delegacia. A ocorrência foi atendida, inicialmente, pelo 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM).

O segundo caso aconteceu na rua Urbano Neto, no bairro Coroa do Meio. Por volta das 18h50, houve uma colisão entre um veículo HB20 e um Uno Vivace. Apenas foram registrados danos materiais. O condutor do Uno obteve resultado de 0,36 mg/L no teste do etilômetro, também sendo conduzido à delegacia. A condutora do HB20 não estava alcoolizada.

A CPTran reforça que está à disposição da população por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp – 190).

Fonte e foto SSP