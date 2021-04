PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO SUSPENDEU VACINAÇÃO PARA INCENTIVAR O ISOLAMENTO









04/04/21 - 07:13:38

A Prefeitura de Tobias Barreto informa que a suspensão da vacinação no feriado do dia 02 de abril, Sexta-feira da Paixão, foi feita para incentivar o isolamento social para todos os moradores do município, inclusive profissionais de saúde. Até o momento, a vacinação tem sido aplicada de maneira rápida e responsável, resultando em pouca procura do grupo prioritário nos postos para a primeira dose e fazendo com que o município já se prepare para a ampliação da faixa etária, seguindo o plano de vacinação.

Para a segunda dose, a secretária de Saúde, Maria Angélica Trindade, esclarece que, seguindo a instrução do Instituto Butantan, parceiro na elaboração da CoronaVac, a segunda dose pode ser aplicada até quatro semanas após a primeira dose.

A Prefeitura também ressalta que o município vem sendo referência estadual na vacinação contra a covid-19, já que, em março, Tobias Barreto foi líder em aplicações da segunda dose, com 100%. Além disso, no mesmo mês, foi classificado com um entre os 24 únicos municípios sergipanos que garantem o cumprimento integral das recomendações dos ministérios públicos Federal (MPF), do Trabalho (MPT) e do Estado de Sergipe (MPSE).

A Secretaria de Saúde segue atuante e compromissada com esse momento de desafios para enfrentar e combater a pandemia da covid-19.

Secom Tobias Barreto