‘The Voice +’: Zé Alexanddre, do Time Claudia Leitte, é o vencedor da primeira temporada. Catarina Neves, Fran Marins, Dudu França, Sueli Rodrigues, Leila Maria, Geraldo Maia, Vera do Canto e Mello

O The Voice + chegou ao fim da sua primeira temporada, marcada por apresentações surpreendentes e pra lá de emocionantes. Com 39,40%, Zé Alexanddre, representante do Time Claudia Leitte, foi o grande campeão do reality exclusivo para talentos a partir de 60 anos. Ele disputou a Final com Catarina Neves, Fran Marins, Dudu França, Sueli Rodrigues, Leila Maria, Geraldo Maia, Vera do Canto e Mello.