Balcão Virtual do TRT20 entra em funcionamento neste 5 de abril

Hoje, 5 de abril, o “Balcão Virtual” do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20) entra em funcionamento nas quinze Varas do Trabalho do Regional.

Instituído e regulamentado, no âmbito do TRT20, pelo ATO SGP.PR Nº 006/2021, o Balcão Virtual é uma plataforma criada para atendimento, por videoconferência, das partes, advogados e interessados nos processos em tramitação nas Secretarias das Varas do Trabalho.

Com o novo serviço, a comunicação entre os interessados e as unidades de atendimento será promovida em tempo real, utilizando a plataforma Zoom, e funcionará durante todo o horário de atendimento ao público – em dias úteis, das 7h30 às 14h30 – como ocorre com os balcões de atendimento presencial do Tribunal.

A funcionalidade visa a atender à Resolução Nº 372/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Para acessar os links das salas de atendimento do Balcão Virtual, há duas formas:

Pelo banner que se encontra na parte inferior da página principal do portal do TRT20:

Pelo “menu Serviços”, que se encontra na “barra de menus”, localizada na parte superior da página principal do portal:

Balcão Virtual

Atendimento