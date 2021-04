Angu de caroço no tempero









05/04/21 - 08:05:18

Por Adiberto de Souza *

As preliminares da próxima campanha eleitoral sinalizam que a disputa pelo Governo de Sergipe e pela única vaga para o Senado será um verdadeiro angu de caroço, misturado com sarapatel de coruja. Pode-se dizer que a gororoba já está no tempero para ir ao fogo brando. A oposição ao governador Belivaldo Chagas (PSD) ainda está tímida quanto à apresentação de candidatos ao Executivo, preferindo investir em pretendentes a senador. Pras bandas governistas, porém, já são vários os interessados na cadeira ocupada hoje pelo pessedista. A princípio, todos respeitam os ainda aliados, embora estejam trabalhando forte nos bastidores, avaliando os preços dos currais eleitorais, analisando as melhores alianças e, naturalmente, queimando os futuros adversários tal qual fogo de monturo. Este aparente silêncio faz parte da estratégia política. Quando chegar a hora de a onça beber água aí teremos barulho dos grandes. Alguns candidatos ao Governo e ao Senado vão querer ganhar no grito. A estes políticos que costumam confundir o ouvido do eleitor com penico vai aqui um conselho: os sergipanos são ordeiros e costumam punir nas urnas os chamados galos de briga, aqueles defensores da demagogia e adversários do bom debate. Misericórdia!

Rolete chupado

Há quem garanta que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), não tem dado bolas para os pedidos dos pastores Heleno Silva e Jony Marcos – ambos do Republicanos. Os reverendos apoiaram a reeleição do pedetista e agora, segundo as más línguas, querem um pedacinho da administração pra chamar de seu. O portal Nenotícias jura que, desde a posse do prefeito, o Republicanos vem pedindo para participar da divisão do bolo, mas Edvaldo tem feito ouvido de mercador. Home vôte!oHo

Abra o olho

A cada 15,9 segundos ocorre uma tentativa de fraude através do roubo de identidade, em que dados pessoais são usados por criminosos para firmar negócios. Segundo o Indicador Serasa Experian, entre as tentativas de golpe, a principal é a emissão de cartões de crédito obtidos com identificação falsa ou roubada. Fique ligado!

Casa nova

E quem muda de endereço político nesta segunda-feira é o advogado Henri Clay Andrade. O homem está trocando o Rede Sustentabilidade pelo Psol, devendo oficializar a filiação durante live de Guilherme Boulos e Juliano Medeiros, este último presidente nacional da legenda. Henri Clay garante que está deixando o partido “em paz, com a consciência tranquila e a alma leve”. Nas eleições passadas em Aracaju, o Rede Sustentabilidade apoiou o candidato a prefeito Márcio Macedo (PT), que não conseguiu passar para o 2º turno. Marminino!

Traficante mentiroso

Preso na Grande Aracaju em flagrante com 32 pinos cheios de cocaína, um traficante contou uma mentira deslavada: disse aos policiais que comprou a droga por R$ 400, dinheiro resultante do auxílio emergencial pago pelo governo federal. Ora, a última parcela desse benefício (R$ 300) foi depositada em meados de janeiro passado, e o novo Auxílio, de R$ 250 em média, só começa a ser pago amanhã. A lógica diz que um “vapozeiro” pé de chinelo não guardaria o dinheiro por tanto tempo. Danôsse!

Lagarto de luto

Foi sepultada, ontem, a ex-vereadora de Lagarto, Acácia Ribeiro (PDT). Vítima de infarto, ela chegou a ser levada para o Hospital Universitário da cidade, porém morreu ao receber os primeiros socorros. Acácia era tia do deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) e irmã do conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, presidente do Tribunal de Contas de Sergipe. Cunhada da prefeita Hilda Ribeiro (SD), a ex-vereadora era secretária-adjunta de Assistência Social. Descanse em paz!

Sergipe produz uréia

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não esconde a alegria com o reinício da produção de uréia em Seripe. Desde o último sabado, a fábrica de fertilizantes de Laranjeiras, agora arrendada ao grupo Unigel, voltou a produzir, após quase três anos fechada pela Petrobras. “Todos sabem da importância que a Fafen sempre teve na geração de emprego e renda para toda a cadeia produtiva na região”, afirmou Belivaldo. Então, tá!

Monumento defendido

O vereador Neto Batalha (PP) deseja que a Prefeitura de São Cristóvão promova a manutenção do monumento Cristo Redentor, que está perto de completar 100 anos. O parlamentar festejou a aprovação pela Assembleia do projeto tornando aquela estátua patrimônio cultural e histórico de Sergipe. Neto Batalha lembra que a última refoma feita no Cristo foi em 2013, “ já tendo passado do tempo de se fazer alguns reparos para preservá-lo”. É vero!

Portas fechadas

O MDB sergipano tem tomado decisões às escondidas de seus filiados. A grave acusação é do emedebista e deputado estadual Garibalde Mendonça. O parlamentar disse ao blog Primeira Mão que as decisões do partido “se dão às portas fechadas e com muito pouca presença de filiados”. Segundo ele, dependendo da pauta, a reunião se reduz no máximo a dois ou três filiados: “Não sou chamado faz algum tempo. Essa também é uma das razões do meu desconforto na sigla, e que me estimula a saída se permanecer com essa centralização nas decisões”. Misericórdia!

Antecipou-se ao ministro

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) se antecipou ao ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, no tocante à reabertura dos templos religiosos. Bem antes do magistrado, o Chagas decretou que as igrejas católicas e evangélicas poderiam permanecer abertas durante a Semana Santa. Graças ao governador e ao ministro, padres e pastores encheram a sacolinha, enquanto os fiéis oravam pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicano no jornal aracajuano A Tribuna, em 1º de abril de 1931.

* É editor do Portal Destaquenotícias