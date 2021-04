Atendimento da Secretaria da Fazenda sofrerá alteração a partir de quarta, dia 7









05/04/21 - 16:23:22

A partir da próxima quarta-feira, dia 7, a Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) passa a adotar o horário de funcionamento escalonado, conforme determina o Decreto nº 6.417, publicado na semana passada. Desta forma, tanto o serviço administrativo do órgão quanto o atendimento ao público externo, este realizado mediante agendamento prévio, passam a ocorrer das 9h às 15h.

A mudança, instituída na Fazenda pela Portaria Nº 04/2021, faz parte das medidas implementadas pela Prefeitura de Aracaju para evitar aglomerações de pessoas e otimizar os mecanismos de distanciamento social, considerando o aumento do número de casos da covid-19 na capital.

Por causa da alteração, todos os contribuintes que tinham horário agendado no primeiro bloco de atendimento na quarta e quinta-feira receberam contato da secretaria e já tiveram seus agendamentos remanejados.

“A mudança no horário de funcionamento do órgão não influenciará na nossa atual metodologia de trabalho, que vem dando muito certo. Então, é importante lembrar que para realizar qualquer serviço presencial na Semfaz, seja na Central de Atendimento, no setor de Nota Fiscal Eletrônica ou no Plantão Fiscal, é necessário agendar previamente através do telefone 3179-1100 ou pelo Portal do Contribuinte, no endereço fazenda.aracaju.se.gov.br”, ressalta o secretário da pasta, Jeferson Passos.

O atendimento telefônico, inclusive, também se enquadrará neste novo turno. Por isso, o contribuinte que quiser agendar ou resolver qualquer outra demanda através do call center só poderá fazê-lo entre 9h e 15h.

“Com esta ação, esperamos contribuir com a diminuição do fluxo de pessoas no transporte público e no trânsito da cidade. Todos os nossos esforços neste momento estão voltados para iniciativas de combate e prevenção ao contágio da doença”, enfatiza o gestor.

Fonte e foto assessoria