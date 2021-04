Cinelândia: Apelo de Deputado colabora para que EMSURB mude postura









05/04/21 - 05:38:47

No final do mês passado (março), o deputado estadual, Rodrigo Valadares, voltou a se pronunciar sobre os comerciantes da Cinelândia, após nova notificação de desocupação. Desta vez, o parlamentar preferiu usar suas redes sociais, onde desabafou sobre a recusa da EMSURB em recebê-lo, por perseguição política.

“Desde o dia 19 de fevereiro, estou tentando uma audiência com o Doutor Luís Roberto, presidente da EMSURB, já tentamos de todas as maneiras e não obtivemos respostas, enviamos um ofício formal e, infelizmente, a solicitação foi negada… São várias pessoas que estão dependendo daquilo e se somando a essa luta, então faço aqui um apelo público, ao Dr. Luís Roberto para que nos receba, receba os barraqueiros, porque todos nós queremos buscar uma solução pacífica e que aquele espaço possa funcionar cumprindo a lei. Estamos aqui para ajudar e não para atrapalhar ninguém ou brigar”, disse.

Apesar de manter a falta de diálogo com o deputado, poucos dias depois, em 29 de março, a EMSURB mudou sua postura e esteve dialogando com os membros da Frente Parlamentar do Turismo da Câmara Municipal de Aracaju sobre uma possibilidade de retomar o comércio da região, desde que sejam obedecidas todas as regras estabelecidas pela legislação de ocupação de área preamar.

Acompanhando a situação de perto desde o início, Rodrigo Valadares comemorou a novidade. “A Frente Parlamentar de Turismo da Câmara de Vereadores iniciou diálogo com a EMSURB para ajudar a resolver a situação. Feliz em saber que nossa pressão sensibilizou outros parlamentares nessa luta e que finalmente a reestruturação que tenho comentado desde o início será estudada. A Cinelândia é de todos nós!!”, destacou.

Por Luísa Passos