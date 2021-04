CPTRAN FLAGRA TRÊS CONDUTORES EMBRIAGADOS NO FERIADO DA SEMANA SANTA









05/04/21 - 08:32:19

A CPTran atuou durante todo o período do feriado da Semana Santa atendendo as ocorrências de transito oriundas do Ciosp. Policiais foram convocados durante as suas folgas para reforçar o policiamento, bem como mais viaturas foram postas nas ruas.

Ainda sim, alguns flagrantes foram registrados de condutores que se envolveram em acidentes após ingerir bebida alcoólica. Dos 06 (seis) acidentes registrados entre os dias 31 de março e 04 de abril, 03 (três) condutores estavam embriagados após realizar o teste do bafômetro, ou seja, além do crime da embriaguez ao volante, cometeram lesão corporal ao volante, deixando pessoas feridas neste período de pandemia onde os hospitais estão lotados. Lembrando que desde 2018, quem se envolve em acidentes com embriaguez deixando pessoas lesionadas ou que venham a causar mortes no trânsito, perde o direito a fiança, devendo aguardar a audiência de custódia na justiça.

Ao todo, 08 (oito) pessoas ficaram lesionadas e não houve fatalidades nas avenidas de Aracaju registradas pela CPTran durante o período do feriado. No ano passado, 05 (cinco) acidentes foram registrados com 07 pessoas lesionadas e nenhuma fatalidade também foi registrada durante a semana santa.

“Assim como todo feriado, nossas equipes sempre reforçam o policiamento na capital, tendo o detalhe da fiscalização do decreto governamental, onde reforçamos o apoio aos batalhões de área e aprimoramos o policiamento de trânsito que flagrou, infelizmente, condutores embriagados ao volante, gerando acidentes em um período onde as vagas estão escassas nos hospitais.” Afirma, o Major Silveira, comandante da CPTran.

A CPTran atende as ocorrências de trânsito da capital 24 horas por dia, sete dias por semana através do 190 do CIOSP.

Fonte e foto CPTran