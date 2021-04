Cursos ofertados pela UFS estão com inscrições abertas para professores









05/04/21 - 11:44:42

Os cursos a distância estão com inscrições abertas e contam com uma carga-horária entre 20 e 30h

A Universidade Federal de Sergipe (UFS), no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), oferta cinco cursos para professores da Rede Estadual de Ensino. A iniciativa integra o Programa de Formação Inicial e Continuada da Educação Estadual, proposta conduzida pela Superintendência Executiva/Coordenadoria de Educação a Distância, Formação e Tecnologias Educacionais (Supex/Cefor/Seduc). As inscrições devem ser feitas no período de 5 a 9 de abril de 2021, no sistema Sigaa: https://bit.ly/3m273b8.

O objetivo é ampliar os espaços de discussão de temas contemporâneos da educação, bem como instrumentalizar professores que atuam em espaços virtuais de ensino e aprendizagem, no contexto da crise pandêmica mundial. Nesta primeira ação conjunta serão ofertados os seguintes cursos: 1. Introdução à Avaliação da Aprendizagem; 2. Educação e digitalização dos processos de ensino; 3. Educação Ambiental e os Impactos Causados pelo Covid-19; 4. Relações Laborais em Meio Ambiente no Período Pandêmico; 5. Produção de Material Didático para o Ensino a Distância e Remoto.

De acordo com a professora Clotildes Farias de Sousa, coordenadora da Cefor Seduc, a realização destes cursos, direcionados a professores da Educação Básica, foi possível mediante o fortalecimento da parceria entre a Seduc e a Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Sergipe, um programa consolidado em Sergipe. “A iniciativa, na prática, é a primeira de uma série que será realizada como parte do Programa de Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica (Profic). Esperamos que os professores da Rede participem e aproveitem mais este campo de possibilidades”, disse.

Com carga horária variável de 20 a 30 horas, a programação de cursos poderá ser concluída entre 13 de abril e 14 de maio, que será ministrada e coordenada pelos professores: Dr. Itamar Freitas, Dr. José Mário Aleluia Oliveira, Dra Maria José Nascimento Soares, Dr. Péricles Andrade. A metodologia de aprendizagem constará de leituras, execução de tarefas e interações no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), do Centro de Educação Superior a Distância (Cesad/UFS) e lives realizadas pelo BigBlueButton, Meet e aplicativos de uso comum nos meios educacionais, tais como o Canal UFS no YouTube.

Constará, também, na programação dos cursos: atividades arte-integrativas em saúde na educação, visando a promoção do bem-estar socioemocional, com reforço da campanha de enfrentamento ao Covid-19. Tais ações serão promovidas pela Divisão de Bem-Estar de Pessoal da Seduc (DIBEM/DRH/Seduc).

Acesse a lista completa de cursos: http://sitecesad.ufs.br/uploads/content_attach/path/31244/Banner_cursos_UFS_e_Cefor_26.03.2021.pdf

Caso o candidato enfrente alguma inconsistência no ato da inscrição no SIGAA, é necessário relatar o ocorrido por meio do email: cursos.cesadufs@gmail.com

Assessoria de Comunicação da SEDUC