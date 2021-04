Emdagro divulga levantamento de ações para o fortalecimento da agropecuária









05/04/21 - 11:22:51

Esta semana, a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) publicou uma nova edição do informativo “Emdagro em Números 2020 – Apesar da Pandemia”. A publicação traz um panorama de ações realizadas, em suas diversas áreas de atuação, para atendimento a pequenos produtores rurais e fomento a políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do setor agropecuário de Sergipe, especificamente, no período da pandemia de Covid-19.

Segundo o levantamento, na área de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), a Emdagro realizou mais de 88 mil atendimentos a agricultores familiares, com repetição, ao longo de 2020. Os dados são relevantes porque evidenciam a grande demanda dos produtores rurais por apoio da Ater pública, sobretudo diante das restrições impostas pela pandemia e das consequentes dificuldades enfrentadas na geração de emprego e renda para sobrevivência do homem do campo. Outro levantamento trazido no documento appnta que programas de transferência de renda, a exemplo do Mão Amiga da Cana-de-açúcar e da Citricultura, executado pela Secretaria de Estado da Inclusão Social (Seias) em parceria com a Emdagro, Banese, Sindicatos de Trabalhadores Rurais e municípios, beneficiaram mais de 7.800 trabalhadores rurais de 35 municípios em 2020, com o pagamento de um benefício de R$ 760 dividido em quatro parcelas, durante os meses da entressafra da cana e da laranja.

Também teve destaque o Projeto Dom Távora, que contribuiu fortemente para o combate à pobreza e o apoio ao desenvolvimento rural sustentável de milhares de agricultores familiares com a implantação de projetos agropecuários e não agropecuários fortalecendo, dessa maneira, os principais arranjos produtivos do Estado. Ainda segundo a publicação, q Emdagro emitiu 7.424 Declarações de Aptidão (DAP) ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, garantindo o acesso desses agricultores às principais políticas públicas. “É evidente que a Pandemia limitou muito nossa atuação no campo, mas mesmo assim, os dados apresentados nesse relatório demonstram os esforços que a Emdagro vem envidando para não deixar os trabalhadores e trabalhadoras rurais desassistidos”, avalia o presidente da Emdagro, Jefferson Feitoza de Carvalho.

Ele exemplifica, mencionando a realização de 278 eventos de capacitação realizados no período, como palestras, cursos, intercâmbios e oficinas, que beneficiaram 3.560 produtores rurais, profissionais de diversas áreas e público em geral. “Também foram promovidas 4.306 visitas técnicas a propriedades, nas 440 comunidades rurais visitadas regularmente nos 75 municípios do Estado, e a assistência a 170 organizações rurais, a exemplo de associações, cooperativas, grupos de produtoras e produtores, conselhos comunitários, escolas e sindicatos. Além disso, assistimos 1.119 produtores, estudantes, professores, público em geral, através das plataformas e canais virtuais da empresa”, contabilizou o presidente.

Na área de Defesa Animal e Vegetal, ao longo de 2020, a Emdagro registrou ações significativas no combate e controle de pragas e doenças, inclusive, com a utilização de drones, bem como nas fiscalizações de cargas, estabelecimentos comerciais e propriedades. “A campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa, por exemplo, garantiu um índice de imunização de 96,09% de todo o rebanho de bovinos e bubalinos, e manteve Sergipe com o status de área livre da doença conquistado há 25 anos. Também, foram emitidas 129.906 certificações de transporte de animais, realizada a fiscalização de 8.013 cargas de produtos vegetais e a assistência a 829 produtores em Defesa Sanitária Animal e Vegetal. Outra atuação de relevância é o nosso serviço de Inspeção Animal, que não parou nessa pandemia, e fiscalizou os três frigoríficos do Estado, garantindo a qualidade da carne que vai para a mesa do sergipanos”, afirma a diretora Aparecida Andrade.

Ao longo da pandemia, o trabalho também envolveu a área de Regularização Fundiária, segundo conta o presidente da Emdagro. “Realizamos um trabalho significativo, que culminou com a entrega de 703 títulos de propriedade a produtores rurais. O documento garante às famílias que ocupam terras a se tornarem seus verdadeiros proprietários, garantindo que tenham acesso a uma infinidade de benefícios, como a aposentaria rural, o acesso a políticas públicas, ao crédito rural, dentre outros”, concluiu Jefferson Feitoza.

Por Carlos Mariz

Foto assessoria