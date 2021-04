Grupos colaboram com doação de sangue no sábado solidário









No último sábado, 3, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) registrou 89 doações de sangue, resultante da ação de voluntários da Igreja Adventista do Sétimo Dia, através do projeto ‘Vidas por Vidas’, grupo Juventude Sergipana em Ação (Jusama) e Mãos Unidas pra Ajudar de Lagarto.

Em mais uma atividade do ‘Vidas por Vidas’, jovens adventistas Winy Raquel dos Santos e Alessandra Leite dos Santos, atenderam ao chamado da igreja para ajudar quem necessita. “Vim com alguns amigos, como eu, a maioria fez a primeira doação e sangue”, contou as adolescentes.

Joisy Santos Nunes, doadora universal do sangue O negativo, disse que sempre doa, porque sabe a importância de seu sangue. “Eu venho para ajudar, e espero que se precisar algum dia, outra pessoa que tenha o mesmo sangue que o meu, possa doar para me ajudar”, declarou a integrante do grupo de doadores fidelizado do Jusama.

O terceiro grupo deste sábado solidário se deslocou do município de Lagarto, para exercitar o amor ao próximo, dentre os participantes, uma voluntária que decidiu doar sangue para retribuir a ajuda dada à mãe durante um tratamento em 2019.

“Nesse ano minha mãe descobriu que estava com câncer cerebral e para fazer a cirurgia ela precisou de sangue. Na época não pude doar porque estava grávida. Pessoas generosas e voluntárias se dispuseram em fazer a doação. Prometi a mim mesma que seria também uma doadora ajudando pessoas e famílias”, relatou Genaria Luiza que doou sangue acompanhada do esposo, José Carlos dos Santos.

Balanço

A gerente de Ações Estratégicas do Hemocentro de Sergipe, Rozeli Dantas, explicou que as campanhas no sábado apresentaram resultado satisfatório. “Por conta da pandemia organizamos os grupos com o quantitativo limitado de participantes para evitar aglomerações e também realizamos o agendamento dos voluntários individuais sempre com o olhar voltado para a segurança de funcionários e doadores no sentido de minimizar os riscos de contágio do coronavirus”, destacou a assistente social.

Para mais informações sobre o serviço e agendamentos para doação de sangue através dos telefones: (79)3225-8039 e 3259-3174.

