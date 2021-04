Horário de atendimento ao público na SMTT será alterado a partir de quarta









05/04/21 - 16:58:39

Seguindo o decreto Municipal n° 6.417, que determina o escalonamento do serviço público, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que o horário de atendimento ao público externo será alterado a partir da próxima quarta-feira, dia 7. A população poderá ser atendida das 9h às 15h.

O escalonamento é mais uma medida da Prefeitura de Aracaju para evitar aglomerações no sistema de transporte público e conter a propagação do novo coronavírus na capital. O horário do atendimento ao público será alterado tanto na sede da SMTT, que fica na rua Roberto Fonseca, no bairro Inácio Barbosa, quanto na Galeria Farol Center, na Farolândia, onde há também serviços da superintendência.

O superintendente do órgão, Renato Telles, reforça a importância do escalonamento. “A Prefeitura vem adotando medidas para reduzir a aglomeração no transporte coletivo, que é um problema em todo o país, e o escalonamento se faz necessário, e vem para se somar às providências que já estão sendo tomadas, como a desinfecção diária dos terminais de integração e dos ônibus, a disponibilização de álcool em todos os terminais e ao trabalho de equipes na organização do embarque e desembarque de passageiros nos terminais”, disse.

Renato ressalta ainda que parte dos serviços oferecidos pela SMTT estão disponíveis na plataforma Ajuinteligente. “Temos o setor de atendimento ao público, mas desde o início da pandemia incluímos os serviços da Superintendência na plataforma Ajuinteligente para que as pessoas das suas casas possam ter acesso aos serviços. É uma maneira de resguardar também o servidor público, mas sem prejudicar o serviço”, declara o superintendente.

Pelo ajuinteligente.aracaju.se.gov.br podem ser feitas, por exemplo, a indicação de real condutor, defesa de autuação, recurso a Jari, entre outros.

O Disque Trânsito da SMTT 118, continuará funcionando normalmente.

