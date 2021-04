Hospital João Alves registra 260 atendimentos no feriado da Semana Santa









05/04/21 - 12:10:02

No feriado da Semana Santa, 2 a 4, o atendimento no Pronto Socorro do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, foi considerado dentro da normalidade, isso porque foram contabilizados nesse período 260 atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que precisaram de algum tipo de assistência. Desse total, 37 ficaram internados em observação ou para novos procedimentos. São pacientes que chegam para atendimento nas mais diversas especialidades e com diagnósticos variados.

Com os cuidados que estão sendo adotados para conter a pandemia do novo coronavírus, o hospital também está alerta. Por isso é importante também que as pessoas se conscientizem e procurem o serviço de urgência somente quando necessário. Foi o caso do jovem Antônio de Souza, 22, morador do município de Lagarto. Depois de sofrer um acidente motociclístico, ele foi conduzido pelo SAMU ao setor de trauma do Huse. Ele está sendo acompanhado pela equipe da neurologia e realizando tomografias de controle para análise da lesão.

Na área azul foram registrados 67 atendimentos, na sala de sutura 62 usuários foram assistidos e tratados. O consultório da ortopedia recebeu 33 usuários com algum tipo de trauma, já os consultórios do otorrino e oftalmo totalizaram 23 atendimentos. Além dos atendimentos da área vermelha e dos ambulatórios. O Hospital Pediátrico Drº José Machado de Souza registrou 12 atendimentos aos pequenos usuários.

Foram contabilizados nesse período 3 vítimas por acidente automobilístico, 22 vítimas por acidente motociclístico, 18 vítimas de queda, 2 vítimas por arma branca e 3 por arma de fogo, além de outros traumas e casos clínicos.

Foto: Valter Sobrinho