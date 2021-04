POLÍCIA MILITAR PRENDE EX-PRESIDIÁRIO POR TRÁFICO DE DROGAS NO MOSQUEIRO









05/04/21 - 05:32:43

Equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem por tráfico de drogas, no Bairro Mosqueiro, Zona de Expansão de Aracaju. O caso ocorreu na manhã desse domingo, 4.

O suspeito, identificado como Rivaldo Vitório Conceição Filho, foi flagrado com dezenas de porções de cocaína durante abordagem realizada por militares da Força Tática do BPTur. Após revista minuciosa, os policiais ainda encontraram um caderno com registros da comercialização de drogas.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes, onde se constatou que o infrator já possuía passagem pelo sistema prisional por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e tráfico de drogas.

Fonte: Ascom PM/SE