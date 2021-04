Saúde distribui nova remessa de vacina contra a Covid-19 para municípios nesta segunda









05/04/21 - 09:39:14

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) começa nesta segunda-feira, 05, a distribuição para os 75 municípios sergipanos das 81.450 doses de vacina contra o novo coronavírus, recebidas do Ministério da Saúde. O imunizante é destinado à segunda aplicação em idosos e trabalhadores da saúde, bem como para a primeira dose dos profissionais das forças de segurança e salvamento que estão na linha de frente à pandemia.

As doses serão entregues nas sedes das Regiões de Saúde, que repassarão aos municípios. Fica fora dessa logística as regiões de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, devido à proximidade com a Central de Imunização, onde farão a retirada da vacina.

Até este domingo, 04, a Secretaria de Estado da Saúde distribuiu 225.066 doses para a primeira aplicação e 65.590 para a segunda nos 75 municípios sergipanos. 199.145 foram aplicadas na primeira dose e 52.434 da segunda.

Foto: Ascom/SES