Seduc lança segunda edição da Revista Educa com relatos de boas práticas escolares









05/04/21 - 09:15:47

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) lançou nesta quinta-feira, 1º de abril, a segunda edição da Revista Educa. O periódico é impresso e foi produzido pela equipe da Assessoria de Comunicação da Seduc, composta por jornalistas, repórteres fotográficos, designer, publicitários, social media, revisor textual e estagiários.

Nessa edição, a revista contém reportagens especiais sobre boas práticas desenvolvidas pelas escolas da rede estadual de ensino no período da pandemia do coronavírus. Essas práticas exitosas foram destaque no Prêmio Gestão Escolar 2020. O periódico é aberto por um artigo de autoria do secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, com o título “O ano que não acabou”. Em seu artigo, o secretário ressalta que o setor educacional foi o alvo predileto para a redução de circulação de pessoas, visando a diminuir a proliferação do novo coronavírus.

“A paralisação das atividades escolares presenciais exigiu a ativação em larga escala de soluções de educação a distância, ensino remoto, ensino mediado por tecnologias. O fato é que só tínhamos a opção de não fazer nada e esperar o retorno às condições adequadas para as atividades presenciais ou lançar mão de todo acervo de experimentos já existentes e em processo de aperfeiçoamento, sem que se tivesse a ilusão ou pretensão de que poderíamos alcançar todos os estudantes com o mesmo grau de eficiência, e que todos eles pudessem usufruir os meios disponibilizados com o mesmo grau de aproveitamento”, afirma.

A diretora de Comunicação da Seduc, jornalista Gleice Queiroz, pontua que a revista Educa busca dar visibilidade às escolas públicas ao divulgar projetos e histórias de vida capazes de inspirar na educação. “A Educa promove o protagonismo da comunidade escolar; é um espaço para os alunos, professores e gestores compartilharem as experiências inovadoras e exitosas”, afirma.

A segunda edição da Revista Educa aborda alguns temas, como ferramentas tecnológicas para aproximar professores e alunos, aulas não presenciais, Busca Ativa Escolar, estreitamento do vínculo entre as escolas e as famílias, ações de desenvolvimento sustentável, educação inclusiva, tecnologia digital e diversos relatos de experiências das unidades de ensino que se destacaram no Prêmio Gestão Escolar.

Assessoria de Comunicação da SEDUC