SEMANA SERÁ DE TEMPO NUBLADO COM CHUVAS ISOLADAS, DIZ METEOROLOGIA









05/04/21 - 15:15:03

Precipitações ocorrerão no Alto Sertão, Agreste Central, Centro Sul, Grande Aracaju e Sul Sergipano

O Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe, prevê para essa semana, tempo nublado com possibilidade de chuvas isoladas em alguns territorios sergipanos. As imagens de satélite mostram uma linha de instabilidade adentrando o estado de Sergipe pelo Litoral Norte, se prolongando até o Alto Sertão ao longo do Rio São Francisco.

De acordo com o meteorologista da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), Overland Amaral, a precipitação será variada no decorrer dos dias. “Para esta segunda-feira, 05, a previsão é que tenhamos chuvas mais fortes no Território do Alto Sertão, além do tempo predominantemente nublado durante todo o dia, com precipitações leves ao longo da manhã e tarde em todos os territórios”, explica.

Para a terça-feira, 6, e quarta-feira, 7 espera-se tempo parcialmente nublado, com ocorrência de precipitações leves e distribuídas durante a madrugada, manhã e tarde em pontos do Alto Sertão, Agreste Central, Grande Aracaju, Sul e Centro Sul Sergipanos. Já na quinta-feira, 8, o tempo continuará parcialmente nublado durante todo o dia, porém, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis.

Nos dias seguintes, a previsão é de possibilidade de chuvas mais isoladas e localizadas com baixa intensidade, podendo ocorrer chuvas torrenciais em pontos de alguns territórios.

O Centro de Meteorologia continua monitorando as variações climáticas, podendo emitir avisos de alerta se assim for necessário.

Fonte e foto assessoria