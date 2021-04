SERGIPE AMPLIA TESTAGEM DA COVID-19 EM MAIS 15 MUNICÍPIOS SERGIPANOS









05/04/21 - 16:04:31

Mais 15 municípios serão contemplados pela intensificação da testagem na população para detecção da Covid-19. A iniciativa é do Governo do Estado em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e os municípios envolvidos, e tem como objetivo acompanhar a situação dos territórios onde foi identificado a queda da testagem. Na primeira etapa da ação, 10 municípios do Estado foram testados.

A testagem inicia no dia 8 de abril com o município Santo Amaro das Brotas, no dia 10 de abril em Arauá, no dia 11 em Moita Bonita, no dia 15 em Muribeca, no dia 16 em Telha, no dia 17 em São Domingos, no dia 18 em São Miguel do Aleixo, no dia 19 em Pedrinhas, no dia 23 em Feira Nova, no dia 24 Tomar do Geru, no dia 26 em Pedra Mole, no dia 29 em Monte Alegre, no dia 30 em Malhada dos Bois. Já no mês de maio, a ação continua no dia 04, em Ilha das Flores e dia 05 na Barra dos Coqueiros.

Serão realizados testes rápidos e testes RT-PCR na população contemplada e o material será processado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen). O diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, destaca que o objetivo é identificar tanto pessoas sintomáticas como assintomáticas.

“O fundamental é estimular a testagem nos municípios, para identificar além dos sintomáticos, também os assintomáticos, pois além de conhecer a frequência do vírus na população, a sua detecção proporciona o isolamento dos portadores assintomáticos, atuando também na diminuição da transmissão”, disse o médico.

O representante do Comitê Científico da UFS, professor Lysandro Borges, considera de extrema importância testar para verificar o verdadeiro cenário da Covid no Estado. “O objetivo é verificar também o nível de anticorpos na população desses municípios. Queremos saber se há uma imunidade relativa nesses municípios, qual o grau de contaminação dessas localidades, para assim os prefeitos, o Governo do Estado e as políticas públicas, através dessas testagem verificar a soroprevalência e a incidência da covid-19 em Sergipe”, destaca.

Testagem

A primeira etapa contemplou 10 municípios: Pacatuba, Pinhão, Itaporanga, Malhador, Frei Paulo, Pirambu, Amparo do São Francisco, General Maynard, Maruim e em São Francisco. Ao total foram realizados 5.405 testes, entre sorológicos e RT-PCR. Desses, 1.226 pessoas confirmaram a doença, o que representa 22,6% da população testada.

Entre os 2279 testes sorológicos, 395 foram positivos para anticorpos do tipo IgM (infecções ativas iniciais), 115 para o tipo IgG (quando se teve contato com a doença e já se recuperou) e 118 para os anticorpos IgG e IgM. Outras 1.651 amostras apresentaram resultado negativo. Já os testes RT-PCR do total de 3.126 testes, 598 amostras foram detectáveis para a presença do vírus e 2.528 não detectáveis.

Foto: Ascom/ Frei Paulo

Ascom/SES