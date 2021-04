SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS REMOTAS VOLTAM PARA O PLENÁRIO NESTA TERÇA-FEIRA









05/04/21 - 17:08:23

As Sessões Extraordinárias Remotas da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) retornam para o plenário deputado Pedro Barreto de Andrade, na manhã desta terça-feira (6), após uma ampla e necessária reforma para a revitalização do espaço, com a troca de revestimentos e melhorando a acústica e a iluminação do ambiente.

Houve um entendimento da Mesa Diretora da Casa, acompanhada da Diretoria-Geral, de que a reforma do plenário ocorreria enquanto os trabalhos legislativos estivessem sendo realizados, sem interrupções, na Sala de Comissões.

Os trabalhos na Casa já vinham sendo continuados no formato misto, com parlamentares participando presencialmente ou de seus gabinetes ou residências, interagindo remotamente. “A Alese assumiu o papel de protagonismo nesta pandemia, sem suspender suas atividades e ajudando de forma efetiva na execução de ações e apreciações de matérias voltadas para o combate à COVID-19”, destaca o subsecretário-geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque.

“O plenário passou por uma reforma, com readequação de seus espaços. Não se tratou de estética, mas de garantir melhores iluminação, acústica e som, com a mudança de todo o revestimento. A Casa foi além e avançou no quesito acessibilidade, garantindo espaços exclusivos para cadeirantes”, enumerou o subsecretário-geral da Mesa.

Igor Albuquerque reforça ainda que o retorno dos trabalhos legislativos para o plenário não representa nenhuma mudança nas atividades remotas que vinham sendo realizadas desde a Sala das Comissões. “Os deputados podem optar em registrar suas presenças no plenário ou à distância, mas o acesso ao público continua restrito por questões de segurança nesta pandemia”.

“Continua proibida a entrada do público externo, os assessores parlamentares também não podem comparecer porque precisamos evitar aglomerações. Só estarão autorizados os servidores da Casa estritamente necessários para o andamento dos trabalhos, mantendo ainda as exigências do uso da máscara e do álcool em gel. Nossa preocupação é de manter o distanciamento social e o ambiente mais seguro possível para todos”, completou Igor Albuquerque.

Foto: Joel Luiz

Por Habacuque Villacorte