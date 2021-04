Site Palco dos Sonhos lança Galeria Digital









05/04/21 - 11:58:31

O setor cultural e artístico tem sido um dos mais afetados por conta da pandemia causada pela Covid-19, a saída para os empresários desse setor foi investir nas plataformas online. Essa foi a aposta da Empresa Cultural Palco dos Sonhos que tem investido bastante nas redes sociais e em seu site, como palco para apresentar suas diversas manifestações artísticas, inclusive com a criação de uma galeria virtual, onde todos podem ter acesso ao acervo de vários artistas plásticos de Sergipe. Esse projeto e o site conta com o patrocínio do Sebrae, firmado através do Edital de Inovação em Economia Criativa.

Além de possibilitar uma maior visibilidade dessas obras, a Galeria Virtual permite que os internautas possam adquirir esses quadros, ajudando a classe artística. O projeto do site ainda inclui uma revista online, dividida em seções bastante interessantes como a história de Sergipe, artes visuais, poesias e curiosidades em geral e conta com o apoio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), apoio consolidado através do Edital Janela para as Artes fomentado pela Lei Aldir Blanc.

Para conhecer esses e os demais projetos da Palco dos Sonhos é só acessar www.palcodossonhos.com ou suas redes sociais: @sonhospalco. Os artistas que deseja formar parcerias com a empresa cultural podem entrar em contato através do email: producao@palcodossonhos.com ou pelo telefone (Watsapp) (79) 9 9155-2277.

Por Ascom Palco dos Sonhos