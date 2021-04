Sopão em Propriá vai ter que esperar condições: “Não pegou bem”









05/04/21 - 09:33:03

O retorno do Sopão para pessoas em estado de carência em alimentação no Município de Propriá vai ter que aguardar pelas condições financeiras da Prefeitura Municipal de Propriá. Ao menos, foi essa a resposta prestada por uma mensageira da Secretaria Municipal de Assistência Social ao radialista Patrício Lessa na última sexta-feira (02/04) no Jornal da 104.

Como dito, o Sopão é um projeto social em Propriá que foi extinto. O vereador João Paulo é um dos autores para o retorno do serviço e mesmo sendo da base do Prefeito Valberto Lima já teve como resposta um não.

Na análise de Patrício Lessa Propriá o Município tem condições do retornar com o Sopão por se tratar de humanidade e quanto a resposta do Município, Lessa sugeriu que fosse feita a logística de entregar em pontos específicos, uma vez que a um dos empecilhos alegados é o momento da pandemia.

Propriá tem mais de 3 mil pessoas vivendo em condições de carência ou miséria vivendo abaixo da linha de pobreza, dados de 2028 e 2019. Essa situação tem justificativa na falta de uma política pública que promova o desenvolvimento social do Município em termos de geração de emprego e renda agravada pelo abandono do olhar do Governo do Estado para a região do Baixo São Francisco, local que hoje é tido como maior bolsão de miséria do Estado.

Repercutiu na cidade e não pegou bem a justificativa dada pelo Município.

Por Adeval Marques

Foto: ilustrativa