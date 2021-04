VACINAÇÃO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E SALVAMENTO COMEÇA TERÇA EM ARACAJU









05/04/21 - 13:12:52

A partir desta terça-feira, dia 6, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia vacinação de profissionais das Forças Armadas e Forças de Segurança e de Salvamento. Serão imunizados, inicialmente, 30% do efetivo de cada corporação (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito), totalizando 1.540 profissionais.

Os critérios e quantitativos foram definidos em reunião virtual, realizada com as secretarias Municipal e Estadual de Saúde e representantes dessas Instituições. A inclusão desses profissionais no Plano Municipal de Imunização de Aracaju segue orientação do Ministério da Saúde, que antecipou vacinação dessas categorias.

Os critérios são: trabalhadores envolvidos no atendimento e/ou transporte de pacientes; trabalhadores envolvidos em resgates e atendimento pré-hospitalar; trabalhadores envolvidos diretamente nas ações de vacinação contra a covid-19; trabalhadores envolvidos nas ações de vigilância das medidas de distanciamento social, com contato direto e constante com o público independente da categoria.

Cadastro

Para ter acesso à vacina, o profissional deve fazer o cadastro no site da Prefeitura de Aracaju e anexar documentos que comprovem a atuação na área de segurança ou de salvamento. Também deve ser anexada declaração da Corporação constando o nome do profissional a ser vacinado.

A secretária municipal da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, explicou que os órgãos de Segurança enviarão listas com os nomes dos profissionais que serão imunizados seguindo os critérios determinados.

“Cada corporação irá definir, através de boletins oficiais, os nomes dessas pessoas e com base nessas informações, nosso serviço de validação e de autorização irá gerar código para vacinação. Esses profissionais podem receber o imunizante no Parque da Sementeira e na Escola Municipal Presidente Vargas”, informou.

Vacinação

Os profissionais das Forças Armadas e das Forças de Segurança e de Salvamento têm duas opções de locais para vacinação, mediante apresentação de código: posto volante do parque da Sementeira e Escola Municipal Presidente Vargas, no Siqueira Campos. Ambos funcionam das 08 às 17 horas.

Quem optar pelo posto volante, terá acesso ao parque pela avenida Jornalista Santos Souza, no segundo portão. Todo o trajeto está sinalizado.

