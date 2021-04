Vereador conversa com profissionais do setor de eventos e cobra contrapartida por parte da PMA









05/04/21 - 16:50:08

Durante videoconferência com profissionais que trabalham no setor de eventos sociais, o vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), foi solidário às dificuldades enfrentadas pela categoria por conta da pandemia e garantiu que se soma à luta em busca de auxílio, através de contrapartida, do poder público.

Para os profissionais, o mais grave é a falta de interesse do poder público municipal. “Eles me relataram que não foram nem procurados pelos gestores. Existe uma comissão formada por estes profissionais com bastante representatividade. O setor está praticamente paralisado há um ano e sofreu por conta da proibição de 100% de realizarem eventos”, explica Ricardo Marques.

De acordo com o parlamentar, eles não tiveram prejuízos apenas em eventos futuros. “Foi grande a quantidade de produtos e materiais perdidos pelos organizadores que eventos que já estavam agendados. Um deles me disse que somente com rosas vivas o prejuízo ultrapassou cinco mil reais”, conta.

Ricardo Marques lembrou que tem cobrado da prefeitura de Aracaju uma contrapartida para o setor de eventos, assim como bares, restaurantes e todos que trabalham com entretenimento. Durante a reunião ele pediu que a categoria elaborasse um documento oficial com todos os pleitos a serem solicitados. “Em posse deste documento irei somar aos pleitos que já viemos cobrando. Vou apresentar na Câmara Municipal de Aracaju e protocolar em forma de requerimento, cobrando uma resposta urgente da prefeitura de Aracaju”, conclui.

Por Wandycler Júnior – Assessoria de comunicação