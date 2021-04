A Covid também infecta Governos









06/04/21 - 00:01:15

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A pandemia virou um caso baixo de refrega política, principalmente entre o Partido dos Trabalhadores e o presidente Jair Bolsonaro. Os radicais acompanham a onda dos seus mitos e entram em conflito sobre posições. Um é contra ao que o outro determina, mesmo que haja o lado mórbido e triste dessa orientação. Bolsonaro iniciou seu posicionamento ao tratar o coronavírus, que já fazia estragos na Ásia e começava a entrar pela Europa, como uma “gripezinha” e começou a recomendar um medicamento que nenhum médico receitou e nem aprova.

Quanto mais o vírus invadia o Brasil, o presidente praticamente o ignorava. Não apenas passou remédios que estranhamente saíram da sua cabeça, assim como se pôs contra todas as orientações sanitárias, como não usar máscaras, nem álcool. Assim como incentivou aglomerações, além de condenar recomendações para reduzir a população nas ruas, indo às compras, às baladas, às praias e todos os demais segmentos que não evitassem os encontros naturais, como aconteciam anteriormente.

Sobre a vacinação não dá sequer para avaliar a irresponsabilidade em relação à compra para imunizar a população. O mundo se vacinando e o bolsonarismo pouco se lixando para essa preocupação com a imunização. E as pessoas sendo internadas, os hospitais em total sufoco, os cemitérios reservando novas áreas para atender à demanda e o primeiro sinal do caos a despontar em Manaus, onde pessoas praticamente morriam nas calçadas. Um Deus nos acuda…

Em pleno fervor da pandemia um fato político muda o cenário. O ex-presidente Lula readquire os seus direitos políticos.Tudo que Bolsonaro não queria. O PT começou a fazer a festa e em seguida pediu ordem na casa em relação à Covid-19 e se posicionou contra a desobediência do comando do Governo em relação à saúde da população. O surto veio rápido: Bolsonaro imediatamente passou a usar máscaras, fez uma mudança intensa em sua equipe de ministros e até mudou o comando das Forças Armadas, para por mais rigidez aos seus desejos. Não conseguiu…

Também se apressou a comprar vacinas e garantiu imunizar um milhão de pessoas por dia, mas se colocou contra o toque de recolher e a aplicação do loocdwon, o que obteve um apoio raso de segmentos das Polícias Militares. Ainda não resolveu em nada a redução da doença e a cada dia se tem notícia da morte ou internação de pacientes em UTI,s, que se encontram lotadas. Até agora nada de auxílio emergencial e nem medidas para amparar quem sente fome, além da irritação absoluta com governadores e prefeitos que se desdobravam para atender a população. Enfim, vem sendo uma transfiguração a cada momento, que não passa credibilidade no que ele anunciar em termos de mudanças. Um Deus nos acuda…

Agora, com uma pausa nas articulações pró-Lula, ele voltou a fazer publicidade do “kit contra Covid”, que isenta as vacinas e inclui todos os medicamento que ele vem receitando desde quando o corona chegou ao Brasil. Um horror, que só Deus na causa!

Vacina para a Segurança

Animado, o governador Belivaldo Chagas comemora o início da vacinação contra a Covid-19 das forças de Segurança em Sergipe!

*** Após solicitação feita por ele e outros colegas do Nordeste, em carta ao Governo Federal, o Mnistério da Saúde orientou que parte do último lote enviado para o Estado já fosse usado neste grupo.

*** O número de doses iniciais para estes profissionais será triplicada a 1.500, respeitando a ordem de prioridade que veio do Ministério da Saúde.

*** As vacinas já estão sendo enviadas às regionais de Saúde e o processo começa nesta ainda semana.

Reunião do Comitê

Será amanhã a reunião do Comitê Técnico Cientifico, às 10 horas e presencial. O governador dará entrevista às 15 horas e a tendência é manter o toque de recolher.

*** Os bons sinais é que houve uma redução na taxa de crescimento e a ocupação está em 90% das UTIs e nas enfermarias, mas o decreto deve ser mantdo.

*** A previsão de mortes, que antes era de 38%, caiu 13% e ficou em 25%.

Troca de vacinas

Apesar do cuidado que está havendo na vacinação, uma idosa de 75 anos, moradora de Aracaju, recebeu a primeira dose de Coronavac e a segunda de Astrazenica.

*** Aconteceu na Unidade de Saúde do Augusto Franco, e não foi dada informação se havia problemas.

Faz politicagem

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que o presidente Bolsonaro faz politicagem com vidas de brasileiros.

*** – Mesmo não sendo médico e mesmo a ciência atestando a ineficácia dos medicamentos para combater a COVID-19.

*** E conclui: “o presidente segue seu lobby com a indústria farmacêutica”.

Doação de alimentos

A partir de hoje, até 17 de abril, todos os diretórios municipais de Sergipe iniciam arrecadação de alimentos, para doação às famílias mais pobres.

*** A medida foi adotada a partir de reunião de todos os presidentes de Diretórios, para que o PT, como informou o presidente regional do partido, deputado João Daniel.

Rogério conversa

O senador Rogério Carvalho (PT) tem se movimentado muito em conversas políticas para as eleições de 2022, para manter o grupo unido na disputa pelo Governo.

*** Pretende ser candidato, mas sobre esse assunto não tratou com Belivaldo Chagas, que só vai falar em político no primeiro trimestre do próximo ano.

Foco é na Pandemia

Senador Alessandro Vieira (Cidadania) considera evidente que a delegada Danielle Garcia (Cidadania) é um quadro excelente, com condições para qualquer desafio.

*** – Claro que só vamos tratar sobre candidatura mais adiante, agora o foco está em buscar soluções para os problemas da pandemia, disse.

*** Confirmou que o Cidadania vai apresentar candidatura ao Governo, “para mudar essa realidade de atraso e incompetência que Sergipe vive há décadas”.

Mantém-se no grupo

A delegada Daniela Garcia confirmou que tem preferência pelo legislativo, mas que a decisão do cargo a que vou concorrer nas próximas eleições, será decidido em grupo.

*** Daniela está mesmo disponível para ajudar o grupo.

*** E conclui: “ao contrário do que se noticia a toda hora, não há qualquer briga ou intenção de sair do grupo que faço parte”!

Henri no Psol

O advogado Henri Clay já está filiado ao Psol. Aconteceu ontem às 20 horas, via live, ao lado do presidente nacional da sigla, Juliano Medeiros, e Guilherme Boulos.

*** Henri Clay disse que estaria pronto para construir uma nova história política progressista, democrática e popular.

Partido está unido

Em Sergipe, os quadros do Psol estão unidos em torno da filiação de Henri Clay e todas as tendências apóiam a sua participação no partido, para seu fortalecimento.

*** Henri Clay já disse que se filia como um militante, com o objetivo de trabalhar pelo partido e admite que o Psol “é a legenda de todas as lutas”.

*** O Psol é o partido de todas as lutas.

PT em Estância

O ex-candidato a prefeito pelo PT de Estância, Dominguinhos, que estava disposto a deixar o partido, passou a avaliar a possibilidade e vai decidir em junho.

*** De qualquer forma, Dominguinhos já conversou com Rogério Carvalho, João Daniel e ontem teve um bom papo com Márcio Macedo.

*** Mesmo assim ele diz que o PT de Estância perdeu o filling no município e não conseguiu se reestruturar.

Laércio tem cuidado

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) diz que pretende disputar o Governo em 2022, mas vem fazendo o “dever de casa” e mantém orientações sanitárias contra o Covid.

*** Para Laércio, o governador Belivaldo Chagas cumpre o seu papel para proteger as pessoas da doença, mas parte da sociedade se recusa a fazer sua parte.

Conversa longa

Os deputados Fábio Mitidieri (PSB) e Laércio Oliveira (PP) tiveram uma longa conversa e trataram sonbre as eleições de 2022.

*** Os dois se apresentam como prováveis candidatos ao Governo e admitira que quem for o outro aceita sem problemas. Ficaram de ter novas cnversas.

Normas restritivas

Ex-deputado federal Mendonça Prado diz que a pandemia afetou os orçamentos das pessoas físicas e jurídicas. As normas restritivas impostas pelos governantes também atingiram esses orçamentos.

*** Não chegou à hora de se falar em isenções e anistias para amenizar a situação?

Um bom bate papo

Revista Forum – Médicos e advogados denunciam: Bolsonaro não incluiu compra de vacinas contra a Covid no orçamento 2021.

Flávio Dino – Profissionais da área de eventos no Maranhão já podem solicitar auxílio estadual no valor de R$ 600,00

Midia Ninja – A única maneira de diminuir a calamidade que vivemos é a implementação de um lockdown severo com auxílio emegencial justo para a população!

PSD Mulher – Atualmente, as empresas e o mercado vêm passando por uma transformação, na qual se pode chamar de Nova Economia.

Talita Laurino – A investidores, ministro da Fazenda PauloGuedes prevê “imunização de rebanho” em até 4 meses.

Festa em Floripa – Mais festas são registradas em Santa Catarina. Em São José, ao lado de Floripa, uma balada aconteceu atrás de uma base do Samu.

Rogério Carvalho – Cuide de você e de quem você ama enquanto não temos nem governo e nem vacina.

Gilberto Natalini – É preciso reservar vacina para a 2a dose. Você entendeu? Não é tão difícil assim de entender.