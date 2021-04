AGENTES DA SEGURANÇA E IDOSOS DE 64 ANOS PODEM SE VACINAR EM ARACAJU









06/04/21 - 05:44:04

A partir desta terça-feira (06) a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia vacinação de profissionais das Forças Armadas e Forças de Segurança e de Salvamento.

Serão imunizados, inicialmente, 30% do efetivo de cada corporação (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito), totalizando 1.540 profissionais.

O profissional deve fazer o cadastro no link e anexar documentos que comprovem a atuação na área de segurança ou de salvamento. Também deve ser anexada declaração da corporação constando o nome do profissional a ser vacinado.

As ações ocorrem no drive-thru do Parque Augusto Franco (Sementeira), das 8h às 17h, nas unidades básicas de saúde e nos pontos fixos [veja a lista abaixo]. Para receber a dose no drive, também é necessário realizar o cadastramento no portal.