Aracaju vacina 5,2 mil pessoas em mais um dia da campanha de imunização









06/04/21 - 05:05:45

Teve início, nesta segunda-feira, 5, mais uma ampliação de faixa etária para a vacinação contra a covid-19, na campanha realizada pela Prefeitura de Aracaju, sob a coordenação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Durante todo o dia, idosos de 65 anos foram vacinados. Além desse público, a campanha deu continuidade à vacinação de profissionais de saúde. Nestas terça e quarta-feira, dias 6 e 7, serão vacinados, respectivamente, idosos de 64 e 63 anos.

Somente nesta segunda, foram aplicadas 5.289 doses do imunizante contra covid vacinas em idosos e em profissionais de saúde, o que resulta num total de 74.564 pessoas vacinadas na capital sergipana, até o momento, um percentual de 11,21% da população aracajuana imunizada contra covid-19.

Toda a logística estruturada pela Prefeitura agradou o economista Hélio Ribeiro, de 68 anos, que já recebeu a primeira dose da vacina e, nesta segunda, foi acompanhar a irmã, Eline Ribeiro, de 65 anos, até o drive-thru montado no parque da Sementeira.

“A primeira coisa que pensei foi em parabenizar a Prefeitura pela organização. As pessoas que me atenderam foram extremamente delicadas, profissionais, eu só tenho a agradecer. Quando fui vacinado, até brinquei sobre a satisfação em poder ser imunizado e, agora, tenho a satisfação em ver a minha irmã sendo vacinada”, conta Hélio.

“A sensação é de mais alívio. É o início da imunização, me sentindo mais tranquila e, agora, é esperar pela segunda dose e que, a cada dia, chegue mais e mais vacinas para que todos possam ser imunizados. Fico muito preocupada com meus filhos, mas também com todos”, ressalta Eline.

No Bugio, Vandete Nascimento, de 65 anos, foi até a Estação Cidadania para receber a primeira dose da vacina. Para isso, chegou cedo. Duras horas antes de começar a vacinação, ela já estava à espera.

“Eu estava muito ansiosa para que chegasse logo a minha vez de tomar a vacina porque faz um ano que não vejo minhas filhas e minhas netas. Agora, a esperança é que tudo isso passe logo e eu posso tê-las perto de mim. Só espero pela vitória, que todos tenha a oportunidade de, em breve, estarem vacinados”, almeja Vandete.

O senhor José Carlos Menezes Santos, de 65 anos, já sabe que, mesmo quando já estiver tomado a segunda dose, precisará manter os cuidados.

“Diante de uma situação como essa, temos que obedecer as regras, não se aglomerar, usar máscara, higienizar as mãos com frequência. Mesmo com a segunda dose, sei que temos que manter esses cuidados porque, por enquanto, a vacina ainda não chegou para todos. As pessoas precisam obedecer mais. Minha angústia é para que todos possam ficar bem, logo, as pessoas possam voltar a trabalhar. Que a gente consiga tirar uma lição dessa fase”, pontua José Carlos.

Dona Zeneide Lima dos Santos, de 65 anos, relatou que, em casa, a filha não podia vê-la colocar o pé para fora que já chamava a atenção. “Ela mora na casa de cima e eu na de baixo. Fiquei esse tempo todo reclusa e, das raras vezes que precisei sair foi hoje, para tomar a vacina. Tomo todos os cuidados e só saio para ir ao médico. Agora, depois de muita ansiedade, tomei a vacina e meu desejo é que esse vírus nos deixe e que possamos ficar bem”, declara Zeneide.

Cronograma

A partir desta terça-feira, dia 6, serão imunizados aqueles que têm 64 anos. Paralelo à imunização dos idosos, a Prefeitura continuará vacinando profissionais da saúde com idade acima de 40 anos e incluirá, nesta etapa, os trabalhadores das Forças Armadas, de Segurança e Salvamento. Já na quarta-feira, 7, recebem a primeira dose do imunizante os idosos de 63 anos.

Logística

Os aracajuanos que optarem pela vacinação no drive da Sementeira, devem preencher o formulário no portal VacinAju e aguardar a liberação do código, que deve ser levado impresso ou no celular no dia da vacinação. O drive funciona das 8h às 17h.

Além do posto volante, a imunização contra a covid-19 em Aracaju está sendo realizada em 32 UBSs, localizadas em todas as regiões da capital, e em 4 pontos fixos de vacinação, montados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS): Cras João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont), CCPA – Praça Vereador Ovaldo Mendonça (bairro Grageru), e na Estação Cidadania (no bairro Bugio).

Para a vacinação nas UBSs e nos postos fixos, não é necessário fazer o cadastro. Basta comparecer ao local mais próximo da residência, portando o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Quem ainda não possui cartão, deve levar original de cópia do RG, CPF e comprovante de residência atualizado. O cadastro é feito na hora e a vacina é aplicada em seguida.

Profissionais da saúde podem se vacinar no drive da Sementeira ou no posto exclusivo montado na Escola Municipal Presidente Vargas. Em ambos os locais, é necessário fazer o cadastro no portal VacinaAju e aguardar a liberação do código, que deve ser levado impresso ou no celular.

Foto Marcelle Cristinne