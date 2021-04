CÂMARA DE ARACAJU INICIA DEVOLUÇÃO DO VALOR DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO









06/04/21 - 14:16:33

Desde o último dia 30 de março, a Câmara Municipal de Aracaju está restituindo os candidatos, inscritos no concurso para preenchimento de vagas na Casa Legislativa, que solicitaram o recebimento do valor da taxa de inscrição de volta. Os interessados que enviaram por e-mail o pedido de devolução da taxa, devem receber a quantia creditada na conta nos próximos dias.

A medida de devolver o valor de inscrição foi tomada devido ao adiamento do processo seletivo pela Fundação Getúlio Vargas, entidade responsável pela elaboração e aplicação das provas, devido à evolução da pandemia da Covid-19 e as medidas restritivas impostas pelos Governos Federal, Estadual e Municipal. O pedido de restituição encerrou no mês de janeiro de 2021.

De acordo com presidente da Comissão do Concurso da Câmara, Sônia Oliveira, a devolução dos valores já foi iniciada. “A restituição dos valores da inscrição está sendo feita por lotes em ordem alfabética. Esclarecemos ainda que o concurso está mantido e que o novo cronograma será divulgado tal logo seja restabelecido estado de normalidade, em razão da Pandemia Covid-19, através de Decretos Municipal e Estadual”, esclareceu.

Para realizar a devolução dos valores foi necessário cadastrar todos os solicitantes no sistema Contábil da Câmara, conforme relatou o assessor de Acesso à Informação da Casa, Márcio Souza. “Como se trata de informações pessoais e dados bancários temos que ser minuciosos para não errar nenhum detalhe, algo que tornou este processo um pouco moroso”, destacou.

Prova

A Fundação Getulio Vargas (FGV) e a Câmara Municipal de Aracaju atentos ao Decreto Estadual que institui Estado de Calamidade Pública pelo prazo de 180 dias, publicado em outubro de 2020 e renovado no dia 25 de março de 2021, resolvem ADIAR a aplicação da prova do concurso público, agendada para o dia 22 de novembro de 2020, para todos os cargos dispostos no edital de abertura, publicado em 10 de fevereiro de 2020, no site da FGV.

A prova será remarcada assim que a situação seja normalizada, sendo disponibilizadas, nos sites da FGV e da Câmara Municipal de Aracaju, informações complementares sobre a nova data da aplicação da prova para os candidatos inscritos. Não haverá reabertura de novo período de inscrições.

Concurso

Ao todo são 52 vagas, sendo 34 para os níveis médio e técnico e 18 para o nível superior. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 2.300. As inscrições custam R$ 80 para as vagas de nível superior e R$ 70 para as demais. A Fundação Getúlio Vargas, instituição renomada no assunto, é a responsável pela realização da prova.

Foto César de Oliveira

Fonte: CMA