CAMPANHA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO – CANPAT 2021









06/04/21 - 10:24:57

O tema deste ano é “segurança e saúde no trabalho: um valor para o brasil”

Será lançada no próximo dia 07/04 a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho – CANPAT 2021. A campanha é uma iniciativa da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, através da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, em parceria com as Superintendências Regionais do Trabalho (SRTb), entre elas a de Sergipe. O evento gratuito será transmitido na página da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho – ENIT no Youtube.

A Campanha de âmbito nacional segue com atividades até o mês de novembro e abordará, além de temáticas atuais e relevantes para gestão em Saúde e Segurança no Trabalho, as vantagens da prevenção de acidentes para toda a sociedade, gerando “valor para o Brasil”, “mais competitividade para as empresas” e “mais qualidade de vida para os trabalhadores”.

“O objetivo maior da CANPAT é fortalecer a cultura prevencionista em nosso País. Além da preservação do bem maior e inestimável que é a vida dos trabalhadores, uma boa gestão em Saúde e Segurança no Trabalho propicia maior produtividade e competitividade para empresas e redução significativa em gastos públicos” explica a Auditora-Fiscal do Trabalho Acássia Teófilo Leite, coordenadora regional da CANPAT em Sergipe.

De fato, acidentes e doenças do trabalho são uma tragédia para o País, em decorrência da perda de vida ou incapacitação para o trabalho de cidadãos brasileiros, de valor inestimável. Além disso ,os gastos decorrentes de um acidente do trabalho (remoção, deslocamento, atendimento na rede pública ou privada de saúde, dias parados, indenizações, recontratação e requalificação) são transferidos para toda a sociedade, seja na relação de consumo ou através dos impostos e seguros utilizados para pagamento de benefícios.

A nível mundial, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a cada 15 segundos morre um trabalhador em virtude de acidente de trabalho ou doença relacionada com sua atividade profissional. “Relatório da OIT estima que 4% do PIB mundial é direcionado a despesas com acidentes de trabalho. No Brasil, o correspondente a cerca de 250 bilhões de reais. Tais questões precisam ser mostradas para a sociedade, para que ela privilegie empresas e organizações que tenham esse tipo de responsabilidade social como pressuposto do seu negócio”, salienta Acássia Leite.

A cerimônia virtual de abertura ocorre dia 07/04. No dia 28/04 será realizada uma homenagem às vítimas de acidentes do trabalho. Em outubro, ações relacionadas ao Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas (10/10). De abril a outubro, ocorrerão eventos na modalidade virtual na página da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho – ENIT no Youtube, com encerramento marcado para 24/11, em Brasília (DF). Nas redes sociais, a campanha usará as hashtags #chegadeacidentes, #canpat2021 e #sstmaisvalor para mobilizar os internautas em torno da causa.

Fonte assessoria