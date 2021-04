Centro de Saúde Ninota Garcia oferta fisioterapia a pacientes pós-covid









06/04/21 - 10:06:22

Em Aracaju, o Centro de Saúde Ninota Garcia, administrado pela Universidade Tiradentes, realiza o tratamento de fisioterapia respiratória, essencial para pacientes pós covid-19, e possui parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Marcos Gabriel do Nascimento Junior é fisioterapeuta e preceptor do Estágio da Fisioterapia Respiratória. Ele atua no Ninota Garcia e percebeu o aumento da procura pelo tratamento.

“Com a pandemia da covid-19, as principais sequelas das doenças estão relacionadas ao sistema respiratório, fazendo com que a procura esteja bastante aumentada porque com a fisioterapia respiratória, podemos restabelecer a funcionalidade do paciente de uma forma rápida e segura”, disse.

Com uma média de seis pacientes por horário, o Ninota oferta o tratamento segunda, quarta e sexta-feira, das 13h30 às 17h30. Nas terças e quintas, o atendimento é das 13h30 até às 16h30. Marcos afirma que a atividade física regular pode amenizar o desconforto pós-covid, mas é necessário avaliação profissional.

“Caso a pessoa esteja sentindo alguma dificuldade para realizar qualquer tipo de atividade, seja ela de vida diária ou em atividade física, deverá buscar o fisioterapeuta para avaliação e verificar se existe algum comprometimento de função”.

Assessoria de Imprensa