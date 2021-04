Coordenadoria de Juventude e Fames estreitam parceria para implementar ações









06/04/21 - 11:28:11

O coordenador Especial de Juventude, Eduardo Oliveira, setor vinculado à Superintendência Executiva da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, reuniu-se na última segunda-feira, 5, com o representante da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (Fames), Christiano Cavalcante, para alinhar e planejar as ações e projetos direcionados à juventude dos municípios sergipanos.

Segundo o diretor da Coordenadoria Especial de Juventude, Eduardo de Oliveira, a reunião produtiva, a qual teve como objetivo fortalecer as políticas de autonomia e emancipação dos jovens e também estreitar as relações institucionais em conjunto com os municípios sergipanos por meio da Fames.

“A diretoria tomou conhecimento das nossas ações e projetos para que sejam executadas nossas metas e objetivos de forma territorial. A Fames teve interesse de conhecer os projetos a fim de transmitir aos municípios de forma articulada e fazermos uma reunião e encontro de gestores municipais em Sergipe para que façam um nivelamento dos serviços da melhor forma e também sensibilizar os municípios que ainda não têm a pasta para poderem tê-la e fortalecer a política para a juventude”, destacou.

Christiano Cavalcante apoiou a ideia e colocou a Federação à disposição da CEJUV. “A juventude sente muita necessidade de participar, de ter mais oportunidade. Eu tenho certeza de que muitos gestores irão abraçar esse projeto”, ressaltou o presidente, colocando o corpo técnico da Fames à disposição da Coordenadoria.

Assessoria de Comunicação da SEDUC