DEPUTADA GORETTI NÃO VÊ NECESSIDADE FISIOTERAPEUTAS EM MATERNIDADES









06/04/21 - 13:27:53

A deputada Goretti Reis (PSD), destacou na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe nesta quarta-feira, 6, não ver necessidade da contratação de fisioterapeutas para as maternidades, com exceção da Nossa Senhora de Lourdes.

A parlamentar se referiu a um indicação de autoria do colega capitão Samuel (PSC), solciitando ao Governo do Estado, que promova a disponibilidade de fisioterapeutas nas maternidades. casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres durante o período de pré-parto, sempre que solicitados pela parturiente.

“Eu não sei até que ponto é positiva a presença de fisioterapeutas nas maternidades, a não ser na Nossa Senhora de Lourdes, em que o tempo de permanência das mães geralmente é maior pois são gestantes de risco. Mas as maternidades em processo normal, após 24 ou 48 horas do parto, recebem alta médica”, entende.

Goretti Reis acredita ser mais prudente a presença desses profisiionais nas unidades básicas de saúde, quando do peperíodo do pré-natal. “São nove meses em que as mulheres poderiam estar sendo orientadas quanto à respiração e postura que vai favorecer ao trabalho de parto; enfim, seria mais importante esse trabalho no pré-natal, pois muitas das falhas que a gente vê, são consequências de uma má assistência no período da gestação”, enfatiza.

Por Aldaci de Souza

Foto: Joel Luiz