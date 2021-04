Deputado Talysson de Valmir agradece retorno da Operação Carro Pipa









06/04/21 - 14:00:43

O retorno da Operação Carro Pipa, na quinta-feira, 01/04, está sendo bastante celebrado pelo deputado estadual Talysson de Valmir, PL. Ele é autor da indicação aprovada na Assembleia Legislativa no último dia 25 de março, em que apela pelo retorno deste serviço, tão importante para mais de 37.520 mil sergipanos que sofrem com os efeitos da estiagem.

Sergipe tem hoje 12 municípios em situação de emergência, de acordo com a Defesa Civil Estadual: Canindé do São Francisco, Tobias Barreto, Poço Redondo, Carira, Poço Verde, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida, Gararu, São Miguel do Aleixo, Porto da Folha, Frei Paul, Pinhão e Monte Alegres, este último teve a renovação do decreto de calamidade reconhecida.

“O retorno da Operação Carro Pipa é um alento para as pessoas que ano a ano sofrem com os efeitos da estiagem. Essa entrega de água essencial para aplacar os efeitos desta situação vivida, especialmente na região sertaneja. É também uma esperança para os pipeiros que estavam passando dificuldade após esse período de braços cruzados”, diz Talysson.

A Operação Carro Pipa estava suspensa desde 20 de fevereiro. Governo diz que para a retomada do serviço contratou 58 pipeiros. “Espero que esse importante programa não venha a ser novamente paralisado. Água é vida e com vida não se pode brincar”, diz.

