Deus não está só nas igrejas

06/04/21 - 08:18:46

Por Adiberto de Souza *

Com as devidas exceções, os pastores e padres que insistem para os fiéis irem às igrejas em plena pandemia estão preocupados mesmo é com as finanças do rentável negócio da fé. De olho no dizimo dos incautos, estes falsos profetas usam o nome de Deus para pressionar as pessoas as saírem de casa, mesmo sabendo que elas correm sérios riscos de serem infectadas pela covid-19. Ora, para professar a fé não é preciso ir à uma igreja. Fossem verdadeiros e se estivessem preocupados com a saúde dos fiéis, os reverendos e vigários – e aqui é preciso repetir que existem exceções – orientariam as pessoas a rezarem na segurança de seus lares, ressaltavam que Deus está presente em tudo, que não há lugar onde Ele não possa estar. Aos católicos e evangélicos cabe não acreditar em falsos profetas, hipócritas que receitam água do pote para curar o coronavírus e vão aos Estados Unidos se vacinar contra essa peste. Portanto, antes de escutar estes embusteiros, é mais saudável para a alma ouvir Gilberto Gil: “Se eu quiser falar com Deus/ Tenho que ficar a sós/ Tenho que apagar a luz/ Tenho que calar a voz/ Tenho que encontrar a paz/ Tenho que folgar os nós…”. Amém!

Cadê a reforma?

O advogado e ex-deputado federal Mendonça Prado (PDT) lamenta que a pandemia da covid-19 esteja matando pessoas físicas e jurídicas. “Apesar disso, a reforma tributária continua dormitando nas gavetas do Legislativo”, critica. Segundo o pedetista, as normas restritivas impostas por governadores e prefeitos também atingiram os orçamentos familiares e das empresas. Por fim, Mendoncinha indaga se já não chegou a hora de se falar em isenções e anistias para amenizar a situação? Misericórdia!

Defesa dos hotéis

O presidente do PSB em Sergipe, ex-deputado federal Valadares Filho (PSB), criticou o silêncio da Prefeitura de Aracaju sobre as reivindicações do setor hoteleiro. De fato, até agora a gestão da capital não apresentou uma posição sobre as sugestões recebidas para amenizar a crise que assola os hotéis, seriamente afetados pela pandemia. Valadares Filho defende a redução do ISS e a prorrogação do parcelamento do IPTU. De acordo com ele, estas duas medidas já aliviariam a crise vivida pela rede hoteleira da capital. É vero!

Chamado pela Anvisa

O governador Belivaldo Chagas (PSD) foi convidado pela Anvisa para conhecer os problemas que estão impedindo aquele órgão regulador autorizar o uso emergencial da vacina Sputnik V. Além de Chagas, também foram convidados para a reunião na Anvisa 10 outros governadores interessados em comprar o imunizante russo. Segundo o jornal Valor Econômico, a Agência pretende que, em vez de pressioná-la, os gestores estaduais tentem que a empresa União Química forneça as informações necessárias à autorização do uso emergencial da Sputnik V. Crendeuspai!

Suicídios preocupam

O Senado analisa, hoje, projeto do senador Alessandro Vieira (Cidadania) instituindo ações de prevenção à depressão e ao suicídio entre os policiais. Segundo o parlamentar sergipano, o acometimento de profissionais de segurança pela depressão profunda tem sido crescente, sendo que os sintomas dessa doença ultrapassam o limite do expediente laboral. O Projeto de Vieira sugere que as ações de prevenção sejam incluídas no Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública. Então, tá!

Fome mata

O Partido dos Trabalhadores está arrecadamento alimentos e outros gêneros de primeira necessidade para socorrer as famílias que estão passando fome por conta da grave crise causada pela pandemia da covid-19. Os produtos arrecadados pelos diretórios petistas serão entregues, no próximo sábado, à entidades para que estas façam chegar aos desamparados. As sedes dos diretórios do partido estão sendo usadas como pontos de arrecadação de alimentos e outros produtos. Participe!

Bem na fita

O Jornal Nacional da Rede Globo abriu um generoso espaço para a campanha de vacinação contra a covid-19 em Aracaju. Produzida pela competente jornalista Carla Suzane, a reportagem exibiu a alegria das pessoas sendo imunizadas e a satisfação das profissionais de saúde que atuam no drive-thru do Parque da Sementeira. Rindo de orelha a orelha com a bela matéria jornalística, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) lembrou que, somente ontem, 5.289 pessoas foram vacinadas em Aracaju. Legal!

Plenário novo

As sessões extraordinárias remotas da Assembleia retornam para o plenário da Casa, que passou por uma ampla reforma visando a sua revitalização. Durante as obras, os trabalhos legislativos vinham sendo realizados na sala das comissões e com parte dos deputados participando de forma remota. A reforma do plenário visou garantir melhores iluminação, acústica e som, com a mudança de todo o revestimento. Ah, bom!

Lorota boa

Na maioria dos casos, o surrado discurso de que as prefeituras estão falidas não passa de conversa fiada dos novos prefeitos, parte deles recebendo salários de até R$ 26 mil. Ora, se a situação financeira dos municípios é tão grave como pintam estes senhores, por que quem tinha mandato antes de 2020 fez das tripas coração para se reeleger no ano passado? Não serve como resposta a lorota de que foram para o sacrifício em atendimento ao grande apelo popular. Home vôte!

Cadeado na porta

O Ministério Público de Sergipe ajuizou uma ação na Justiça propondo a suspensão em Aracaju do funcionamento de academias, bares, restaurantes, lanchonetes, salões de beleza, etcétera e tal. Segundo o MPE, devem ser lacrados todos os espaços que importem no não uso de máscaras de proteção. A ação prega que o fechamento quase geral deve ser adotado até que a Prefeitura apresente estudo técnico sobre as informações estratégicas em saúde e vigilância sanitária. Misericórdia!

