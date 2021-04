Especialista explica como mães que estão com Covid-19 podem amamentar









06/04/21 - 09:58:54

Desde o início da pandemia, gestantes e mães tem tido receios e dúvidas em relação aos cuidados com as crianças e bebês para a prevenção da Covid-19. O vírus tem afetado a população de todas as idades, sendo menos letal entre crianças. O médico neonatologista do Sistema Hapvida, Fredson Silva explica como as mães podem proceder na amamentação sem colocar as crianças em risco.

“Aquelas mães que se sentem aptas a amamentar os seus bebês que o façam. Apenas recomendamos que o ambiente seja higienizado adequadamente, que lavem as mãos antes de tocar no bebê e que durante o período em que estiver amamentando, faça o uso da máscara”, elucida.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), não há estudos científicos que comprovem a transmissão do SARS-Cov-2 pelo leite materno. Sendo assim, as mães que se sentirem seguras podem continuar a amamentação. É recomendado que o aleitamento materno seja feito em livre demanda de modo exclusivo até seis meses. A partir dos seis meses, os familiares responsáveis já podem introduzir os alimentos complementares e manter a amamentação por dois anos ou mais.

É importante que essas mães tenham apoio familiar e procurem orientação de um profissional da saúde. Para a realização da amamentação, deve ser considerado o estado de saúde da lactante, que pode optar pela ordenha tomando os devidos cuidados de higienização no processo de retirada do leite.

Fonte e foto assessoria