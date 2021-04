Fanese oferta curso de Pós-Graduação em Libras









06/04/21 - 05:20:47

A Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (Fanese) está com inscrições abertas para diversos cursos de Pós-Graduação, entre eles o de ‘Libras: Tradução, Interpretação e Ensino’ que começa nesta terça-feira, 6 de abril, de forma online. O curso que é uma referência em Sergipe é realizado no período de um ano, com carga horária de 400 horas e conta com três certificações: Especialização em Libras, Curso básico de Libras (60 horas) e Tradutor e Intérprete de Libras (80 horas).

O público-alvo do curso é composto por profissionais graduados, licenciados ou bacharelados, em toda e qualquer área de conhecimento. Professores graduados da Educação Básica, que buscam aperfeiçoamento e atualização na área da educação de surdos e Libras, além de outros profissionais graduados que almejem aumentar ou adquirir maior conhecimento, no que tange à educação de surdos e à língua de sinais aduados, licenciados ou bacharelados, em toda e qualquer área de conhecimento.

“Professores graduados da Educação básica que buscam aperfeiçoamento e atualização na área da educação de surdos e Libras também podem participar assim como profissionais de outras áreas que desejam investir em uma nova área que está crescendo durante a pandemia, abrindo diversas oportunidades de trabalho”, explica a Profª. MSc. Mônica Soares, coordenadora dos Cursos de Pós-Graduação em Linguística, Neurociências e Educação da Fanese.

Os profissionais da área de Libras podem atuar em várias áreas que vão desde o atendimento na Educação Básica e no Ensino Superior até a atuação como intérprete e tradutor de língua de sinais. Nesse último caso, em diversos contextos em salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE); Como Tradutor ou Intérprete de contextos do meio empresarial, educacional e em todas as situações que exigem a inclusão de pessoas com deficiência auditiva.

As aulas são realizadas duas vezes por semana e os estudantes fazem dois módulos por mês. Outras informações através do site www. fanese.edu.br e também dos números do WhatsApp (79) 99877-6224 e (351) 96040-5296.

Entre os outros cursos de pós-graduação que estão sendo ofertados pela Fanese estão: Neuropsicopedagogia Clínica, Neuropsicopedagogia Hospitalar, Neuropsicopedagogia Institucional, Linguística Forense, Metodologias Ativas e Ensino de Língua Portuguesa e Diversidade Linguística. Além de 10 cursos com especialização em direito. Confira no site da instituição e comece a se programar para investir em você!

Por Fredson Navarro