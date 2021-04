Grupo de Excelência de Empreendedorismo Feminino realiza primeira reunião









Na noite desta segunda-feira, 5, as integrantes do Grupo de Excelência em Empreendedorismo Feminino, vinculados ao Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE), realizaram o primeiro encontro virtual com intuito de planejar ações para fortalecer os negócios, otimizar a gestão e desenvolver o comportamento empreendedor entre o público feminino. O presidente da entidade, Adm. Jorge Cabral, acompanhou de perto a reunião.

A iniciativa idealizada pela conselheira, empreendedora e professora universitária, Admª Cristiane Tavares, é composta por um time de Administradoras que estão promovendo encontros com foco em boas práticas e troca de experiências de micro e pequenas empresas geridas por mulheres. “As reuniões visam o compartilhamento e o alinhamento de práticas, processos, métodos, técnicas e ferramentas capazes de apoiar as pequenas empreendedoras, para consolidar a rede de apoio ao empreendedorismo feminino em Sergipe”, destacou Cristiane.

Participaram da reunião on-line a coordenadora, Cristiane Tavares, e as administradoras Léa Rocha, Aldeni Caldas, Danielle Thaís, Crislaine Alves, Lídia Aragão, Muna Yssa, Rejane Lessa, Telma Delmondes e Andréa Ribeiro. Todas as integrantes são administradoras de formação e irão disponibilizar tempo e estratégia para melhorar a gestão das micro e pequenas empresas sergipanas que são gerenciadas por mulheres.

Visando aprofundar sobre o tema, o Grupo de Excelência irá realizar no dia 27 de abril, a partir das 19h, o primeiro Seminário sobre Empreendedorismo Feminino, que será realizado em formato digital. As inscrições poderão ser realizadas através da internet, através do link que será disponibilizado em breve.

Por Danilo Cardoso