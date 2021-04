Nova diretoria é eleita para o Sindicato de Servidores de Muribeca









06/04/21 - 05:54:52

Os servidores públicos do município de Muribeca elegeram a diretoria que vai comandar o sindicato nos próximos quatro anos. A eleição do Sindicato dos Servidores Municipais de Muribeca aconteceu na terça-feira passada, no dia 30 de março, e contou com o voto de 56 servidores, outros 27 se abstiveram de votar.

A chapa eleita enfrenta o desafio de construir um Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos de Muribeca e lutar pela atualização salarial, visto que os servidores ainda não tiveram o reajuste referente ao novo valor do salário mínimo de 2021.

Segundo Solon Amaral Figueiredo, diretor geral do Sindicato dos Servidores de Muribeca, o reajuste do salário mínimo é um dos parâmetros que costuma ser aplicado para a atualização salarial dos servidores.

“Todas as gestões à frente da Prefeitura costumam atualizar o salário dos servidores entre os meses de março e abril. A luta maior que estamos enfrentando é para construir o Plano de Cargos e Carreiras. O município ainda não tem. Entendemos que vai ser um passo importante para todos os funcionários do município”, destacou Solon. O dirigente sindical acrescentou que ultimamente tem conversado com vereadores para atualizar leis de 1993 sobre o Regime Jurídico Único.

O militante social e historiador de Muribeca Valdiclei Silva participou da Comissão Eleitoral. No município, ele acompanha as ações do sindicato e afirmou que, na última gestão, o Sindicato realizou reuniões, assembleias frequentes e atividades lúdicas atrativas que chamaram a atenção dos servidores fortalecendo o vínculo de união.

Diretor geral do Sindicato dos Servidores de Muribeca, Solon Amaral afirmou que a eleição aconteceu com chapa única devido à credibilidade alcançada junto aos servidores municipais. “Estamos na segunda gestão. Graças a Deus, à frente do sindicato, a gente vê a credibilidade no nosso trabalho. Nesta nova gestão que se inicia, queremos contar com o apoio da CUT na luta pela conquista dos direitos dos servidores de Muribeca”, afirmou o dirigente sindical.

Em nome de toda a diretoria, o dirigente sindical Solon Amaral agradeceu cada voto recebido. “Os 56 sócios que saíram de suas casas por livre e espontânea vontade e votaram, depositaram não só uma cédula em uma urna, mas sim a sua confiança em uma diretoria que eles sabem ser capaz de lutar, de dialogar e de fazer acontecer quando é necessário”, afirmou.

A cerimônia de posse da nova diretoria está marcada para o dia 5 de maio, no Salão Paroquial, onde serão tomadas todas as medidas de distanciamento e segurança para evitar a contaminação por Covid-19.

Confira a Diretoria Eleita, composta por Integrantes da Chapa Lutar Sempre, Desistir Jamais

SECRETARIA GERAL: SOLON AMARAL FIGUEIREDO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PATRIMÔNIO: ANTÔNIO BENEDITO DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE NEGOCIAÇÕES E ASSUNTOS JURÍDICOS: DANIELLE MARIA DOS SANTOS BEZERRA

SECRETARIA DE POLÍTICA SINDICAL, IMPRENSA E DIVULGAÇÃO: PATRÍCIA GONÇALVES DE MATOS

SECRETARIA DE FORMAÇÃO SINDICAL, CULTURA, ESPORTE E LAZER: LINDINALVA ALVES BEZERRA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS,

CONSELHO FISCAL

TITULARES:

IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS

MARIA ELIANE ROSA DO NASCIMENTO SANTOS

CLAUDIOMARIO VIEIRA NASCIMENTO

SUPLENTES:

EGNALDO PEREIRA DE ALMEIDA

JENILSON MESSIAS SANTOS

EDSANGELA ROSA NASCIMENTO DE SOUZA

Por Iracema Corso

Foto assessoria