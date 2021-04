NOVA LEI DO GÁS VAI ACABAR O MONOPÓLIO DA PETROBRÁS E COIBIR ABUSOS, DIZ DEPUTADO









O deputado federal Christino Áureo, do Rio de Janeiro, explicou na manhã desta quinta-feira, 6, durante uma entrevista à rádio Fan FM em Aracaju, que a chamada ‘Nova Lei do Gás’, prevista para ser sancionada nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, vem para coibir abusos praticados pela Petrobrás, como esse aumento de 39% do gás natural para as distribuidoras a partir do dia 1º de maio.

Segundo ele, com a sanção da ‘Nova Lei do Gás’, haverá a quebra do monopólio da Petrobrás, que é quem determina os reajustes dos derivados do petróleo, como o gás natural. Ele entende que haverá a abertura do mercado e aumentonda competitividade, para que outras empresas comecem a explorar o setor de gás e os preços diminuam, chegando até o consumidor final.

“Ter uma nova lei do gás significa que nós vamos poder, daqui pra frente, modificar o quadro que temos aí. Mais da metade do gás produzido no mar é reinjetado nos portos, ou seja, temos um grande desperdício de gás, porque não tínhamos uma lei que estimulasse o uso e o transporte desse gás para processamento em terra”, explicou Áureo.

Christino Árureo enalteceu o trabalho do deputado federal Laércio Oliveira, relator da ‘Nova Lei do Gás’ no congresso, e disse que a sanção dessa lei será um marco para o país. “Nós sabíamos que Laércio iria produzir um relatório com uma capacidade muito grande de amparar todas essas visões. Do jeito que nós estávamos, o Brasil iria jogar fora a oportunidade de usar uma fonte sustentável tão importante”, concluiu.

