PRODUTORES RURAIS ARRECADAM 1.500 CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO









06/04/21 - 12:34:59

Diante da crise econômica e social, causada pela pandemia do coronavírus, um grupo de produtores rurais iniciou uma campanha para arrecadação de alimentos. A ação foi realizada em apenas uma semana e arrecadou 1.500 cestas básicas com a colaboração de mais de 150 produtores.

As cestas serão distribuídas para instituições filantrópicas que atendem famílias em situação de vulnerabilidade em Aracaju e no interior do estado a partir desta quarta-feira, 7. A ação contou com a coordenação dos produtores rurais Martinho Bravo, Pedro Chaves, Edson Prata e o presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral.

“Agradecemos a todos os produtores rurais que participaram deste ato de solidariedade, união e fé com aqueles que passam por momentos de dificuldade. O agro atravessa uma boa fase. Foi o único setor que não parou um dia sequer e garantiu a alimentação da população, além de contribuir com a economia nacional”, afirma Ivan.

Por Adriana Freitas