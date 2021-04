RioMar acolhe ação educativa, com objetivo de conscientizar sobre o autismo









06/04/21 - 08:52:21

Em parceria com as instituições ‘Autismo Sergipe’, ‘Grupo TEAMÃE’ e a ‘Clínica Espaço Vida’, nos dias 6, 7 e 8 de abril, o RioMar Aracaju acolhe a ação “Vamos falar sobre o autismo?”. A iniciativa tem como objetivo orientar a população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) tornando a sociedade um elemento importante na luta pelo respeito e inclusão das pessoas diagnosticadas pelo TEA.

Promovido em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no último dia 2 de abril, o evento conta com a participação de uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e mães de autistas, que vão estar no shopping à disposição da sociedade para tirar dúvidas, trocar informações e distribuir material educativo sobre o tema.

“Vamos falar sobre o autismo?” acontece no primeiro piso do RioMar Aracaju, em frente à loja Leader, e funciona das 9h às 19h.

Durante todo o mês de abril, em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o RioMar Aracaju se une a prédios e monumentos em torno do mundo iluminando a sua fachada de azul. Além disso, o shopping vai disponibilizar duas vagas de estacionamento para autistas.

Da assessoria

Imagem_Agência Senado