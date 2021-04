SSP INICIA IMUNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA LINHA DE FRENTE CONTRA A COVID-19









06/04/21 - 13:46:43

Foi iniciada nesta terça-feira, 6, a campanha de imunização dos servidores da segurança de Sergipe. Nesta primeira fase, foram destinadas cerca de 1.500 doses para os integrantes das forças de segurança pública em todo o estado. A prioridade na vacinação leva em consideração os riscos de contágio pela Covid-19 no exercício das funções de garantia da lei e proteção da sociedade no enfrentamento ao coronavírus, assim como também no combate à criminalidade e a realização de salvamentos. Nesta manhã, começaram a ser vacinados policiais militares e civis e bombeiros militares.

O superintendente-executivo, José Pereira de Andrade, relembrou que o início da vacinação nesta terça-feira foi fruto da solicitação das forças de segurança de todo o país ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e ao Ministério da Saúde. “O nosso secretário, junto aos demais secretários do país, preocupados com o avanço da Covid-19, oficiaram o MJSP solicitando o apoio para que as forças de segurança pudessem ter prioridade na vacinação. Atendendo ao pleito, foi passado para os estados um quantitativo de vacinas para a imunização dos integrantes da segurança pública”, ressaltou.

O policial militar Plínio Bitencourt foi um dos vacinados no drive-thru do Parque da Sementeira, na Zona Sul de Aracaju. Ele frisou a importância da imunização para o trabalho dos servidores da segurança pública. “Fico muito satisfeito em ter sido possibilitada a vacinação. Não perdi tempo, fiz o cadastro e vim no primeiro dia garantir a minha dose para poder exercer minha função de servidor da segurança. Espero que meus colegas venham o mais rápido possível, pois temos visto que muitos têm contraído o vírus”, reiterou.

O tenente Mesquita, do Corpo de Bombeiros, também foi imunizado. Ele relembrou que perdeu a mãe para a Covid-19 e que o pai também está doente. “Estamos diariamente atendendo à sociedade. Sempre colocamos o EPI, mas muitas das vezes, por conta da emergência, nem sempre há tempo de colocarmos todos os equipamentos necessários e não sabemos se a vítima está ou não com a Covid-19. Então é importante que o bombeiro esteja imunizado para atender à sociedade sem perigo e sem preocupação. As pessoas estão adoecendo e os hospitais não dão conta. Então a ajuda é se proteger”, revelou.

Fonte e foto SSP