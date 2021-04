Vigilância Sanitária e GMA seguem fiscalizando o cumprimento das medidas restritivas









A força-tarefa de combate à covid-19 montada pela Prefeitura de Aracaju segue ativa, diariamente, no período noturno e aos finais de semana, fiscalizando o cumprimento das recomendações das medidas restritivas instituídas no decreto municipal 6.403/21.

As fiscalizações ocorrem em conjunto entre as equipes da Rede de Vigilância Sanitária (Revisa), ligada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Defesa Social e Cidadania (Semdec).

“No último fim de semana, a força-tarefa fiscalizou a Orla da Atalaia, Coroa do Meio, 13 de Julho, Garcia e Jardins. Notificamos três estabelecimentos, sendo dois supermercados que estavam ultrapassando o limite de capacidade de 30%, e um outro estabelecimento, que estava funcionando fora do horário permitido pelo decreto”, explicou a coordenadora da Rede Vigilância Sanitária de Aracaju, Denilda Caldas.

Durante as ações de fiscalização, os estabelecimentos que estiverem descumprindo as determinações dos decretos vigentes serão fechados e notificados. Entre as punições estão à instauração de processo administrativo, pagamento de multa, interdição e até cassação da licença sanitária.

A coordenadora ainda enfatizou que durante as fiscalizações são intensificadas as recomendações da quantidade de ocupação, uso de máscara, distanciamento e disponibilização do álcool em gel.

“Quando os pontos descumpridos são de rápida solução, damos um prazo breve para adequação e notificamos o estabelecimento. Casos mais graves de descumprimento do decreto, podemos até interditar o local”, enfatiza Denilda.

Até o próximo dia 10, a força-tarefa concentra suas ações nos bairros Orlando Dantas, Farolândia, Jabotiana, Sol Nascente, Santa Lúcia, Inácio Barboza, Ponto Novo, Luzia, Hermes Fontes, Médice, Cirurgia, Siqueira campos, Getúlio Vargas, Bugio, Santos Dumont, 17 de Março, Atalaia e a Zona de Expansão.

