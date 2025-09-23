Alessandro Vieira: um Senador de sorte

Na política, muitos ainda confundem sorte com acaso. Mas, como ensinou Sêneca, sorte é apenas o nome que damos ao encontro entre preparação e oportunidade. É nesse ponto que se compreende o estilo do senador Alessandro Vieira.

Em meio à discussão da chamada PEC da blindagem, sua atuação reafirmou a imagem de quem não joga para a torcida, mas para o resultado. Alessandro prefere o passe objetivo à firula, a disciplina tática ao improviso. Não é parlamentar de efeitos especiais: é de palavra reta, capaz de dizer “sim” e “não” sem rodeios, sustentando convicções mesmo quando não são as mais fáceis.

Esse método — crítica na medida certa, inovação sem enfeite, firmeza com serenidade — lhe assegura espaço próprio no Senado. Não depende de slogans ou barulhos; depende da consistência de quem treina, estuda e se prepara.

Por isso, quando parte do país procura uma voz fora da caixa, encontra em Alessandro alguém pronto. E quando Sergipe precisa de representação firme, ele está de pé. No final, é justo dizer: Alessandro Vieira é, sim, um Senador de sorte — da sorte que Sêneca descreveu, fruto da preparação que encontra a oportunidade.

Adir Machado

Advogado